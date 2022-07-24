Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin Suriye’deki terör unsurlarına yönelik operasyonları sürerken ABD’den skandal bir paylaşım geldi. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Cuma günü ile etkisiz hale getirilen PKK/YPG'li teröristler için taziye mesajı yayınladı. Skandal mesajda öldürülen teröristler için 'kritik savaşçılardı' ifadesini kullandı.

ABD’DEN SKANDAL TAZİYE MESAJI

CENTCOM'un resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

'Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Komutan Yardımcısı Salwa Yusuk (Ciyan Afrin) 2 kadın savaşçı ile birlikte 22 Temmuz 2022'de Suriye'nin Kamışlı kentinde düzenlenen bir saldırıda öldürüldü.'

Salwa, 2017'den bu yana, IŞİD'e karşı savaşan güçleri yöneten eden kritik bir SDG lideriydi. CENTCOM olarak bu 3 SDG savaşçısının ailelerine, halkına başsağlığı diliyoruz.'

TÜRKİYE’NİN SURİYE’YE YÖNELİK OPERASYONU

ABD’nin Ortadoğu’dan sorumlu Savunma Bakanı Yardımcısı Dana Stroul geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Washington yönetiminin Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine düzenleyeceği olası bir askeri harekâta karşı olduğu bilgisine yer vermişti.

Washington’da bir etkinliğe katılan Stroul, Türkiye’nin olası bir askeri operasyonundan DEAŞ’ın faydalanabileceğini savunmuştu. Suriye’nin kuzeyine yapılacak bir operasyonun bölgedeki ABD güçlerini tehlikeye atabileceğini belirten Stroul, DEAŞ’a karşı yürütülen operasyonların da sekteye uğrayabileceğini öne sürmüştü.

Stroul açıklamasında şu ifadelere yer vermişti;

'Böyle bir operasyon ABD güçlerini, DEAŞ’a karşı küresel mücadeleyi riske atar ve Suriye’yi daha çok şiddetin içine çeker. Eğer baskı altında kalırsa, SDG başka ülkelerin himayesi altına girebilir. Suriye, Rusya ve hatta İran’la işbirliği yapabilir.'

ABD’DEN PSİKOLOJİK MESAJ

ABD'nin skandal mesajıyla ilgili, CNN Türk yayınında konuşan Altınbaş Üniversitesi Dr. Eray Güçlüer, "Öncelikle bu ifadelerle psikolojik bir mesaj verilmeye çalışılıyor." dedi.

Güçlüer'in açıklamaları şöyle:

İki tane yer bahsediliyor. Birisi Ayn El Arap, diğeri Kamışlı.. Fırat'ın doğusundaki yerler bunlar. Fırat'ın batısında ise iki tane yer var. Münbiç ve Tel Rıfat.. Münbiç ve Tel Rıfat Ruslar'ın kontrolünde. Ayn El Arap ve Kamışlı ise ABD'nin, daha doğrusu ABD'nin kontrolünde PKK ve PYD'nin unsurlarının olduğu yer.

Anladığımız şu ki Türkiye Münbiç ve Tel Rıfat'a girecek. Peki bundan sonraki aşama Ayn El Arap olacak. ABD bu mesajlarla aslında şunu söylüyor... Fırat'ın batısına çok karışmıyorum ama Fırat'ın doğusuna geçme...

Bunların hepsi terörist. Neresi kritik savaşçı. Bunlar psikolojik mesajlar. İki yönlü psikolojik mesaj... Biri Türkiye'ye ve MİT'in yaptık yüksek uzmanlık gerektiren operasyonlardan duyulan rahatsızlık. İkincisi bu alanlara Türkiye'nin girmesinden endişe ediliyor.

ABD'NİN MİT RAHATSIZLIĞI

Öte yandan MİT, terör örgütü PKK-YPG'nin sözde Aynularab sorumlusu "Kendal Ermeni" kod adlı Şahin Tekintanğaç'ı düzenlediği özel operasyonla etkisiz hale getirdi. MİT, yurt içindeki faaliyetleri nedeniyle uzun süredir aranan 'Kendal Ermeni' kod adlı Şahin Tekintanğaç'ı 20 Temmuz'da düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.

Tekintanğaç'ın, uzun yıllar Ağrı, Kars, Bilgöl, Bitlis bölgelerinde terör faaliyeti yürüttüğü belirlendi. Öte yandan Suriye'ye yönelik muhtemel sınır ötesi harekat öncesi; terör örgütü için stratejik öneme sahip Aynularab bölgesinde yapılan bu operasyonun büyük etki yarattığı belirtildi. Ayrıca operasyonun muhtemel harekat öncesi terör örgütündeki çözülmeleri hızlandıracağı güvenlik kaynaklarınca değerlendirildi.

Pençe-Kilit'le Irak'ın kuzeyinde PKK'ya darbe! 2 terörist etkisiz Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.