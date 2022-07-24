Erdoğan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "86 yıl sonra fethin sembolü, Fatih'in vasiyeti ve emaneti Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni aslına rücu ettirmeyi bizlere nasip eden Allah'a hamdolsun. Ayasofya'nın dirilişi bir kez daha hayırlı olsun." ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin fotoğrafına da yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ebru Gündeş’i arayarak başsağlığı diledi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ebru Gündeş’i arayarak başsağlığı diledi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sanatçı Ebru Gündeş’i arayarak, annesi Müjgan Bilgin’in vefatı nedeniyle taziyelerini iletti.

 