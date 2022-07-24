Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ukrayna limanlarında bekleyen tahılın dünya ülkelerine ulaştırılması için İstanbul'da kurulan olan Müşterek Koordinasyon Merkezi'nde çalışmaların sürdüğünü duyurdu.

MSB'DEN TAHIL KORİDORU AÇIKLAMASI

MSB tarafından yapılan açıklamada, "Tahıl yüklü ilk geminin Ukrayna limanlarından en kısa zamanda seyre başlamasına yönelik koordine de devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

Bakan Akar Ukraynalı mevkidaşı Reznikov ile görüştü Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukraynalı mevkidaşı Oleksii Reznikov ve Ukrayna Altyapı Bakanı Aleksandr Kubrakov ile konuştu.