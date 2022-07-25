Türkiye Gazetesi

HABER MERKEZİ | ANKARA

Türk savunma sanayinde millî projelere imza atan STM, son yıllarda özellikle MİLGEM projesi öne çıkarken, askerî deniz platformları, siber güvenlik, insanız sistemler, radar sistemleri, uydu teknolojileri, komuta kontrol sistemleri gibi geniş alanda faaliyet gösteriyor. MİLGEM Projesi kapsamında millî olarak tasarlanan ve inşa edilen gemilerden TCG-HEYBELİADA 2011 yılında, TCG-BÜYÜKADA 2013 yılında, TCG-BURGAZADA 2018 yılında ve TCG-KINALIADA 2019 yılında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı hizmetine alındı. Projenin korvet sınıfı olan ilk dört gemisinden farklı olarak devam gemilerin (5-8.Gemiler) hava savunma kabiliyetini de içeren fırkateyn sınıfı gemi olacak şekilde tasarlanması ve inşa edilmesine yönelik çalışmalar ise devam ediyor. STM son yıllarda geliştirdiği insansız hava araçlarıyla da adından söz ettiriyor. Özellikle asimetrik harp veya anti-terör alanlarında kullanılmak üzere üretilen döner kanatlı vurucu İHA KARGU, genel maksatlı keşif ve gözetleme görevlerinde kullanılmak üzere geliştirilen otonom döner kanatlı keşif İHA TOGAN ve sabit kanatlı taşınabilir akıllı mühimmat sistemi ALPAGU gibi birçok otonom olarak görev icra edebilecek farklı türde teknolojiler geliştiriyor.

Türkiye’den savunma sanayisinde bir ilk daha: STM500 denizaltısının üretim faaliyetine başlanıyor Türkiye savunma sanayisinde gücüne güç katmaya devam ediyor. Her alanda milli ve yerlilik konusunda başarılı bir şekilde ilerleyen Türkiye, bir ilke daha imza attı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türk mühendislerince tamamen milli imkanlarla tasarlanan STM500 denizaltısının üretim faaliyetine mukavim tekne test üretimiyle başlanacağını bildirdi.