Türkiye Gazetesi

Ağustosun ilk haftası Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapılması planlanan YAŞ’ta albayların terfileri, görev sürelerinin uzatılması veya emekliye ayırma işlemlerinin yanı sıra generallerin terfi ve atama dosyaları ele alınacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Şûra’da Hazine ve Maliye Bakanı Nebati ve Millî Eğitim Bakanı Özer ile geçen yıl Kara Kuvvetleri Komutanlığına atanan Orgeneral Avsever ilk defa yer alacak. YAŞ çalışmalarının bir günde tamamlanması öngörülürken Şûra’da alınacak kararlar Erdoğan’ın onayının ardından uygulamaya konulacak. Yüksek Askerî Şûra’da ele alınacak konular arasında general ve amirallerin terfi ve tayin dosyaları yer alıyor. Şûra’da emeklilik için yaş haddinin 72 çıkarılması sebebiyle Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler’in görev süresinin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayıyla uzatılması bekleniyor. Bu durumda Orgeneral Güler, 1990’dan sonra dört yıldan fazla Genelkurmay Başkanlığı görevini yerine getiren ilk isim olacak. Görev süreleri geçen sene bir yıl uzatılan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz’ün durumları da Şura’da görüşülecek. Görev sürelerinin uzatılması durumunda Oramiral Özbal Deniz Kuvvetlerinde, Orgeneral Küçükakyüz ise Hava Kuvvetlerinde, dört yıldan fazla kuvvet komutanlığı yapan üçüncü isimler olacak.

YAŞ toplantısı Ağustos'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısının ağustos başında yapılması bekleniyor.