Türkiye Gazetesi

Dün Bursa'da yaşanan yürek burkan olay Türkiye'nin gündemine oturdu. Öyle ki küçük çocuk herkesin yüreğini dağladı. Bursa'Da bir ev sahibi kiracısından kira alamadığı için mahkemeye başvurdu. Mahkemeden ise evin tahliye edilmesi için karar çıktı. Bunun üzerine ekipler tahliye edilecek eve geldiler. Mahkemey kararıyla boşaltılacak eve giren ekipler kilitli bir odada 9 yaşındaki C.M.A'yı buldu.

Küçük çocuk 1 yıldır kilitli kaldığı odada beslenememiş ve zayıf düşmüştü. Bakımsızlıktan tırnakları ve saçları uzayan küçük çocuk resmen ölmek üzere bulundu. Çocuğun annesinin psikolojik sorunlarının olması sebebiyle velayetinin anneannesine verildiği, ancak 2020 yılında anneannenin hayatını kaybetmesiyle çocuğun, teyzesi Kamuran Pınar A.’ya teslim edildiği öğrenildi. Küçük çocuk bir yıldır kilitli kaldığı odada baygın halde bulunurken Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile teyze Kamuran Pınar A. Yeniden gözaltına alındı.

KIZI VE KENDİSİ BULUNDU

22 Temmuz 2022 günü Avukat Batuhan Arısoy Görükle Polis Merkezi'ne başvurarak Görükle Mahallesi Eymir Caddesi üzerindeki bir apartmanda bulunan dairenin boşaltılmasına rağmen Kamuran Pınar A.'nın hala evi kullanmaya devam ettiğini bildirdi. Adrese gidildiğinde dairede 44 yaşındaki Kamuran Pınar A. ve 15 yaşındaki kızı Esra Zeynep A. bulundu.

İKİ AYRI SUÇTAN KAYDI VAR

Kamuran Pınar A. ve kızı hakkında 'Çocuğun Kaçırılması ve Alıkonulması, Basit Yaralama suçlarından ayrı ayrı kayıt bulunduğu anlaşıldı. Kamuran Pınar A. hakkında kız kardeşi Yasemin A. tarafından yapıldığı anlaşılan bir şikayet ile ilgili yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.

İki isim yakalanarak gerekli işlemeleri için Polis merkezine intikal ettirildi. Yakalama kararının gereği olarak yapılan işlemler ardından nöbetçi savcısının talimatı ile serbest bırakıldılar.

KÜÇÜK ÇOCUK TEYZESİNİ ANNESİ OLARAK TANITTI

Aynı gün saat 19.00 sıralarında bahse konu çöp eve Nilüfer Belediyesi Temizlik görevlileriyle giden Avukat Batuhan Arısoy, evin içerisinde ve kilitli olduğu görülen bir odadaki çöplerin arasında sağlık durumunun iyi olmadığı anlaşılan erkek çocuğu gördü. Polise verilen bilgi üzerine isminin C.M. A. olduğunu ve 2012 doğumlu olduğunu belirlenen çocuk, annesinin Kamuran Pınar A. olduğunu beyan etti. Yapılan sorgulamalarda buluntu çocuğun annesinin Kamuran Pınar A.’nın kız kardeşi Yasemin A. olduğu tespit edildi.

OĞLU KAÇIRILDIĞI İÇİN MÜRACAT ETMİŞ

Şahsın 5 Mart 2020 tarihinde İstanbul Şile'de annesinin cenazesinden sonra kardeşi olan Kamuran Pınar A.'nın oğlunu kaçırdığını ve bu tarihe kadar haber alamadığını şeklinde müracaatı olduğu anlaşıldı.

C.M. A.'nın annesi teslim alana kadar tedavisinin yaptırılması ve Çocuk Esirgeme Kuruma teslim edilmesi kararlaştırılırken tedavisinin yapılması akabinde çocuk Antalya'dan otobüsle gelen annesi Yasemin A.'ya teslim edildi. Diğer taraftan Kamuran Pınar A. hakkında küçük çocuğun bakımını yapmaması sebebiyle Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yeniden gözaltı kararı verildi.

O TEYZENİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Kamuran Pınar A. Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yeniden gözaltına alınırken emniyette susma hakkını kullanan teyze, savcılıktaki ifadesinde, annesi istemediği için yeğenine kendisinin baktığını söyledi.

'ANNESİ İSTEMEDİĞİ İÇİN BEN BAKIYORDUM'

Güvenlik görevlisi olarak çalıştığını, eşinden boşandığı ve 1 çocuğunun bulunduğunu belirten Kamuran Pınar A. ifadesinde, "Yeğenim anneannesi ile beraber kalıyordu. Annem öldükten sonra şehir dışında yaşayan kardeşim ile iletişim kurmaya çalıştım. Fakat annesi çocuğu istemedi.

O yüzden çocuğu yanıma aldım. Annesi istemediği için yeğenime ben bakıyordum. Kardeşimin çocuğunu kabul etmesi için de zaman zaman iletişim kurup, ikna etmeye çalışıyordum" dedi.

Bursa'da dehşete düşüren olay: 1 yıldır çöp evde tutulan 9 yaşındaki çocuk baygın bulundu, annesine teslim edildi Bursa'da bir ev sahibi kiracısının oturduğu süre boyunca kira ödemediği gerekçesiyle mahkemeye verdi. Mahkeme kararıyla tahliye edilen evden dram çıktı. Kiracı olarak oturan Pınar A.'nın oturduğu yeri çöp eve çevirdiği görülürken, öz yeğenini ise evde 1 yıldır kilitli tuttuğu orada aç bıraktığı ortaya çıktı. Olayla ilgili teyze ve kızı gözaltına alındı. Talihsiz çocuk tedavisinin ardından savcılık tarafından annesine teslim edildi.

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