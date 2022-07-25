Türkiye Gazetesi

Dün Bursa'da çöp evden rsmen çıkmıştı. Evin tahliyesi için eve gelen ekipler evi temizlerken kilitli bir oda buldu ve odanın kapısını açınca gördüklerine inanamadılar. Çünkü odada küçük bir çocuk baygın halde yatıyordu.

Bir apartmanda dairesi olan Aydın S., evini 1 Temmuz 2020'de Kamuran Pınar A.’ya (44) kiraya verdi. Kamuran Pınar A., ev sahibine oturduğu süre boyunca hiç kira ödemedi. Ev sahibinin kendisine kira ödemeyen Kamuran Pınar A.'yı mahkemeye vermesi üzerine Bursa 4’üncü İcra Hukuk Mahkemesi’nde görülen davalara kiracı Kamuran Pınar A. katılmadı.

Mahkeme, Mart ayında kira borcunu ödemesi için Kamuran Pınar A.’ya tebligat gönderdi. Ancak Kamuran Pınar A. kira borçlarını ödemeyince mahkeme evin tahliyesi edilmesini kararlaştırdı. Kararın ardından eve giden icra ekibi, dairenin kapısını çilingir yardımıyla açtırdı.

ÇÖP EVDEN RESMEN DRAM ÇIKTI

Eve gelen ekipler, temizlik çalışmasına başladıkları sırada bir odanın kapısının kilitli olduğunu fark etti. Kapıyı kırarak içeri giren temizlik görevlileri, çöplerle dolu odada baygın halde yatan bir çocukla karşılaştı. Çocuğun odada kilitlendiği ve tuvaletini dahi odaya yaptığının görülmesi üzerine sağlık ve polis ekiplerine haber verildi.

Çöp evde tutulan çocuk, olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yapılan incelemeler sonucu çöp evde bulunan erkek çocuğunun Kamuran Pınar A.’nın kız kardeşi Yasemin A.'nın (38) oğlu olduğu ve isminin de C.M A. (9) olduğu belirlendi.

DEVLET KORUMASINA ALINDI

Talihsiz çocuk, hastanedeki tedavisinin ardından dün akşam saatlerinde Antalya’ya getirilerek, savcılık talimatı ile Antalya Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne teslime edildi. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu ve eski günlerine kavuşması için özel bir program hazırlanacağı öğrenildi.

Bursa'da dehşete düşüren olay: 1 yıldır çöp evde tutulan 9 yaşındaki çocuk baygın bulundu, annesine teslim edildi Bursa'da bir ev sahibi kiracısının oturduğu süre boyunca kira ödemediği gerekçesiyle mahkemeye verdi. Mahkeme kararıyla tahliye edilen evden dram çıktı. Kiracı olarak oturan Pınar A.'nın oturduğu yeri çöp eve çevirdiği görülürken, öz yeğenini ise evde 1 yıldır kilitli tuttuğu orada aç bıraktığı ortaya çıktı. Olayla ilgili teyze ve kızı gözaltına alındı. Talihsiz çocuk tedavisinin ardından savcılık tarafından annesine teslim edildi.

Bursa Valiliğinden son dakika uyarısı: Orman yangınlarına dikkat Bursa Valiliği vatandaşları orman yangını konusunda uyardı. Hafta sonu etkili olacak sıcak hava ve rüzgar nedeniyle yangın riskinin arttığı bölgede, vatandaşlar daha duyarlı ve tedbirli davranmaya davet edildi.

Meteoroloji'den Bursa için son dakika uyarısı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Bursa için fırtına uyarısında bulunuldu.