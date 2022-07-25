Türkiye Gazetesi

Kars’ta 3 liradan satılan ekmek, Fırıncılar ve Lokantacılar Odası’nca katkı maddelerinin fiyatlarındaki artışlar ileri sürülerek ekmeğe 1 lira zam yapılırken, 3 lira olan ekmek fiyatı 4 lira olarak güncellendi.

1 lira daha ucuza almak istediği ekmekleri evine ulaştıramak isteyen yaşlı adam dönüş yolunda feci şekilde can verdi Denizli’de 55 yaşındaki Orhan Atmaca 1 lira daha ucuza ekmek almak için bisikletiyle yola çıktı. Dönüş yolunda karşıdan karşıya geçerken otomobil çarpmasıyla metrelerce sürüklenerek Atmaca ekmekleri evine ulaştıramadı.

Sadece 3 günlük ekmek kaldı! Tarihin en ağır krizini yaşayan Sri Lanka'da raflar boşalıyor Siyasi ve ekonomik kriz ile boğuşan Sri Lanka'da gıda kıtlığı yaşanıyor. Ülkede yaşanan malzeme eksikliği ve fiyat artışının getirdiği etkilerle birlikte 2-3 gün içerisinde ekmek kıtlığı çıkabileceği belirtildi.

İstanbul'da ekmek 4 lira oldu İstanbul'da 210 gram ekmeğin fiyatı 4 lira oldu.

Son dakika: Ekmek fiyatını geçti! Simit fiyatlarına yüzde 25 zam Maliyetlerin artmasıyla son bir yıl içerisinde birçok ürüne zam yapıldı. Bunlardan biri de simit fiyatları oldu. Gelen son dakika haberine göre simit fiyatlarına zam geldi. 4 TL olan simit fiyatları gelen zamla 5 liraya yükseldi. Böylece simit fiyatı ekmek fiyatını geçti.