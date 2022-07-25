Türkiye Gazetesi

Bir köydeki içme suyu içenleri hastanelik etti. Çok sayıda kişi zehirlendi hatta 1 kişi hayatını kaybetti. Bolu'da içme suyu kaynaklı zehirlenme vakaları her geçen gün artıyor. Geçtiğimiz günlerde Bolu Valiliği merkeze bağlı Yuva köyünde içme suyundan zehirlenerek hastanelere başvuran vatandaşların sayısını 130 olarak açıklammıştı.

Suy kaynaklı zehirlenme vakaları ise 130'dan 141'e yükseldi. Zehirlenen bazı hastalara kanlı ishalle ortaya çıkan, anemi ve akut böbrek yetmezliği ile seyreden Hemolitik Üremik Sendromu tanısı konuldu. Geçici böbrek yetmezliği yaşayan hastaların ise diyalize bağlandığı öğrenildi.

İNCELEMELER SÜRÜYOR

İçme suyu kaynaklı olduğu kesinleşen zehirlenme ile ilgili olarak numuneler üzerinde inceleme sürüyor. Adli ve idari soruşturma süreci de devam ediyor. Köydeki içme suyu ihtiyacı valilik tarafından karşılanıyor.

Bolu'daki zehirlenme olayıyla ilgili 1 kişi hayatını kaybetti Bolu’da, ziyarete gittiği köyde içme suyundan zehirlenen 49 yaşındaki Eyüp Ertem tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

98 kişi hastanelik olmuştu: Bolu'da içme suyundan etkilenen bazı hastalarda "HÜS" ortaya çıktı Bolu'da içme suyundan etkilenen kişilerin sayısı 98'e ulaşırken, 14'ü yoğun bakımda olan 43 hastanın tedavisi devam ediyor. Ankara'da çeşitli hastanelere nakledilen bazı hastalara, kanlı ishalle ortaya çıkan, anemi ve akut böbrek yetmezliği ile seyreden Hemolitik Üremik Sendrom (HÜS) tanısı konuldu.