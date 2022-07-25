Türkiye Gazetesi

Bursa'da bir çöp evde 1 yıldır kilitli tutulan ve bitkin halde bulunan 9 yaşındaki erkek çocuğu devlet koruma altına aldı ve çocuğun bakımları yapıldı. Teyzesi tarafından odaya kilitlenen ve uzun süre aç bırakılıp ikence edildiği ortaya çıkan Küçük çocuk önce Antalya’da yaşayan annesine daha sonra savcılık kararıyla Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne teslim edildi.

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesine yatışı yapılan çocuğun sağlık durumuyla ilgili Ü Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan açıklama yaptı. Özkan, "Genel durumu gayet iyi, gülüştük, genel olarak bakıldığı zaman bir gelişme geriliği mevcut. Taze fasulye ve yoğurt yedi, çorba içti, bunlar bizi mutlu etti ama yolun çok başındayız. 17 kilogram ağırlığında ve boyu 138 santimetre, 9 yaşındaki bir çocuğun olması gereken ebatlar değil" dedi.

Rektörlükte çocuğun durumuyla ilgili bilgi veren Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, Cem Muhammet A.’nın hastanede takip, tedavi ve bakım altında olduğunu söyledi. Kısa süre önce çocuğu gördüğünü dile getiren Özkan, “Genel durumu gayet iyi, gülüştük. Genel olarak bakıldığı zaman bir gelişme geriliği mevcut. Önemli olan gelişme geriliği değil, bunu yavaş yavaş bir yıl içinde toparlayacağız. Hastamız pediatri servisinde yatıyor. Pediatrik Gastroenteroloji, Endokrinoloji ve Çocuk Psikiyatri bölümleri tarafından çocuğumuz takip edilecek. Ama tedaviler takipler sırasında algılayacağımız travmaları göreceğiz. Ruhsal sağlığı açısından bu çocuğa sevgi vermemiz gerekir. Devletimiz onu koruyacak” diye konuştu.

KÜÇÜK ÇOCUK 17 KİLO, 1.38 BOYUNDA

AÜ olarak Cem Muhammet A.’ya tıbbi, psikiyatrik ve sevgi üzerine tedaviler vereceklerinin altını çizen Özkan, “Çocuğumuz çok güzel, gülümseyen bir çocuk. İlk gördüğümde daha korkak olmasını bekliyordum. Gülümsüyor, bizimle iletişime geçiyor bu çok olumlu veriler. Çok mutlu oldum. Uzun bir süreç, önemli olan onu yaşadıklarını unutturacak şekilde güçlü yetiştirebilmek. Hepimizin görevleri var.

Çocuk olması gereken kilonun altında, zayıf ve minyon bir çocuk. Bir deri bir kemik neredeyse. Bunların bir yıl içinde yavaş yavaş olması gereken düzeye gelmesi için elimizden geleni yapacağız. Çocuğumuzun genel durumu orta iyi. Organ yetmezliği tespit etmedik, ciddi bir gelişim geriliği var. Biraz sıvı açığı var, o sıvıyı takviye edeceğiz. Amaç görüntü anlamında yaşıtlarını yakalayabilmesidir. Bu zaman alacak. Gülümsedi, okula gitmediğini öğrendik, okuma yazma bilmiyor.

Verdiğimiz oyuncaklarla çok mutlu oldu. Taze fasulye ve yoğurt yedi, çorba içti. Bunlar bizi mutlu etti ama yolun çok başındayız. Enerjisi az, yakın zamanda yetebilecektir. 17 kilogram ağırlığında ve boyu 138 santimetre. 9 yaşındaki bir çocuğun olması gereken ebatlar değil. Burada olmaktan çok mutlu olduğunu söyledi. Çok fazla bir isteği olmadığını söyledi ve oyuncağa çok mutlu oldu” diye konuştu.

Özkan, çocuğunda yanında Aile ve Sosyal Hizmetler’den bir görevlinin olduğunu belirtti.

'EN KISA ZAMANDA NORMAL HAYATA DÖNDÜRECEĞİZ'

AÜ Başhekimi Çete ise uzun süreli açlıktan sonra aniden beslenmeye geçilmemesi gerektiğini ifade ederek, “Yüksek kalorili değil, düşük kalorili ve yavaş beslenmeye başlayacağız. Bu da zaman alacak. En kısa zamanda gereken takviyelerle onu normal hayatına döndürebileceğiz” dedi.

NE OLMUŞTU?

Dün Bursa merkez Nilüfer ilçesi Görükle Sakarya Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kamuran Pınar A. (44) isimli kişinin kirasını ödemediği gerekçesiyle mahkeme kararıyla eve gelen icra ekibi, dairenin kapısını çilingir yardımıyla açtırdı. Eve gelen ekipler, temizlik çalışmasına başladıkları sırada bir odanın kapısının kilitli olduğunu fark etti.

Kapıyı kırarak içeri giren temizlik görevlileri, çöplerle dolu odada baygın halde yatan bir çocukla karşılaştı. Çocuğun odada kilitlendiği ve tuvaletini dahi odaya yaptığının görülmesi üzerine sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. Çöp evde tutulan çocuk, olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Yapılan incelemeler sonucu çöp evde bulunan erkek çocuğunun Kamuran Pınar A.’nın, Antalya’da yaşayan kız kardeşi Yasemin A.'nın (38) oğlu olduğu ve isminin de Cem Muhammet A. (9) olduğu belirlendi. Anneye teslim edilen çocuk daha sonra savcılık kararıyla Antalya İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne teslim edildi. Küçük çocuk ardından daha geniş tedavisi için Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne yatırıldı.

Bursa’da çöp evde tutulan çocuk hastaneye kaldırıldı: Annesinin komşularından çarpıcı açıklamalar Bursa’da çöp evde 1 yıl boyunca kilitli kalan 9 yaşındaki küçük çocuk Antalya’da yaşayan annesine sonra da Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne teslim edildi. Kilitli tutulan çocuğun evi kötü durumda olan anneye teslim edilmesi site sakinlerinin tepkisini çekti. Site yöneticisi çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Bursa'da çöp evde bulunan çocuk devlet korumasına alındı Bursa'da bir çöp evde 1 yıldır kilitli tutulan ve bitkin düşen çocuk, Antalya’da dün gece savcının talimatı ile annesinden alınarak Antalya Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne teslime edildi.

Bursa'da dehşete düşüren olay: 1 yıldır çöp evde tutulan 9 yaşındaki çocuk baygın bulundu, annesine teslim edildi Bursa'da bir ev sahibi kiracısının oturduğu süre boyunca kira ödemediği gerekçesiyle mahkemeye verdi. Mahkeme kararıyla tahliye edilen evden dram çıktı. Kiracı olarak oturan Pınar A.'nın oturduğu yeri çöp eve çevirdiği görülürken, öz yeğenini ise evde 1 yıldır kilitli tuttuğu orada aç bıraktığı ortaya çıktı. Olayla ilgili teyze ve kızı gözaltına alındı. Talihsiz çocuk tedavisinin ardından savcılık tarafından annesine teslim edildi.