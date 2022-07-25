Türkiye Gazetesi

Adana'da çekilen bir videoda tavukların hijyene aykırı bir şekilde kesildiği ve kesenlerin üzerlerinde giysi olmadan ağızlarında sigarayla birlikte iş yaptıkları görüntüler tepki topladı. Öyle ki tavuk kesim sırasında kendilerini görüntüleyenleri fark edenler bir de oyun havası açıp oynadı. Adana’da çekildiği öne sürülen görüntülerin ardından İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri denetimlerini arttırdı.

İL TARIM MÜDÜRLÜĞÜNDEN AÇIKLAMA GELDİ

İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Efe Güler, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Sosyal medyada çıkan bu görüntülere istinaden iddia edilen işletmeye ekiplerimizle birlikte denetime geldik. Yapılan denetimlerimiz yıl boyunca sürekli kontrol altında tutulup ilgili kayıt sistemimize girilmektedir.

Sosyal medyaya düşen görüntülerin kesinlikle iddia edilen alanda olmadığını tarafımızca tespit etmiş durumdayız. Resmi veterinerlerimiz tarafından İl Tarım ve Orman Müdürlüğü aracılığıyla görevlendirilen arkadaşlarımız 7 gün 24 saat boyunca kesimhanedeki kesimlerle ilgili görev almaktadır” diye konuştu.

Adana’da korkutan orman yangını Adana’nın Kozan ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevlerle müdahale sürüyor.

Adana'da orman yangını: Yayılmasını önlemek için ağaçlar kesiliyor Adana'nın Kozan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. Yangının sıçramasını önlemek için bazı ağaçlar kesiliyor.

Adana görünümlü Almanya: Sıcağa sinirlenip güneşe silah çektiler Kavurucu sıcakların etkisi altında kalan Almanya'da vatandaşlar evlerine kapanmak zorunda kaldı. Aşırı sıcaklıkları tiye alan vatandaşlar sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarıyla güldürürken, Adana'da güneşe ateş eden vatandaşı hatırlatan görsellerlee güldürdü.