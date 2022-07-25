Türkiye Gazetesi

İşte Çelik'in açıklamalarından satır başları:

Bursa'da çöp evde bulunan çocukla ilgili her aşamayı takip edeceğimizi bilmenizi isterim.

Hiçbir şekilde unutmamak gerekir ki, Türkiyesiz meselelerin çözülmesi söz konusu değildir. Bu çerçevede değerlendirmek gerekir. Tahıl koridoru meselesi Cumhurbaşkanımızın gösterdiği dirayetle çözülmüştür. Rusya-Ukrayna'nın bir araya getirilmesi. Türkiye'nin içinde bunu küçümseyenler oldu. Astana Zirvesi'nin tahıl zirvesinin öncesinde gerçekleşmesi de gıda krizinin çözülmesine ön bir çalışma oluşmasına olanak sağladı. O gün bu eleştiriyi yapanlar, bugün bununla yüzleşmelidir. İdlib'de Münbiç'te çeşitli olaylar olduğunda çözümlerle ilgili olarak çeşitli çatışmalar ve anlaşmazlıklar oldu. Buna rağmen Astana Zirvesi çerçevesinde bunların korunması teşkil edildi ve zirve devam etti. Bütün bu eleştirilere cevap olarak; Astana Zirvesi'nin yaşatılması yönündeki kararlılığımız son derece açıktır.

"TÜRKİYE'NİN SUÇLANMASI PLANLI BİR PROVOKASYONDUR"

Siyasi çözümün Suriye'de açılması konusunda Türkiye büyük güç sarf ediyor. Terör örgütleriyle ilkeli olarak mücadele edilmesi gerekir. Türkiye, Suriye'nin toprak bütünlüğünü korumak için elinden geleni yapmaktadır. Bunun tersini söyleyenler terör örgütlerinin peşinden koşmaktadır. Bu tablo bölgeyi karıştırmasına rağmen Türkiye bölgenin meşru güvenlik sağlayıcısı olduğunu net bir şekilde göstermiştir. Biz geçmişte pek çok provokasyonla karşılaşmış ve deneyimli bir ülkeyiz. Bu konuda TSK'nın sivillere karşı bir eylemde bulunmaması için dünyanın en hassas ordusu olduğunu belirtmek isterim. En zor koşullarda bile TSK bu hassasiyeti göstermiştir. Bu saldırı sonrasında Türkiye'nin hızlı bir şekilde hedef gösterilmesi son derece yanlıştır. Kardeş Irak halkının kendimizden ayırmayız. Huzur ve refah içinde yaşaması için yıllardır mücadele etmekteyiz. Bir hatamız olduğunda da bunu Irak hükümetiyle açıkça paylaşırız. Kullanılan silahtan ve yönteme kadar tipik bir PKK saldırısı olduğu açıktır. Yakın zamanda PKK, Irak'ın kuzeyindeki bölgesel yönetimi de tehdit etti. Bildiğimiz bir katliam şebekesidir.

"MUHALEFET GASP SİYASETİ YAPIYOR"

Türkiye'nin siyasetinde son bir haftadır enteresan şeyler oluyor. Cumhurbaşkanımız yeni hizmetleri açıklıyor ve CHP çıkıp 'Bunları biz yaptık' diyor. Bizim arkadaşlarımızız uzun süredir çalışmalar gerçekleştiriyor ve bunlar arada duyup daha açıklanmadan kendileri açıklıyor. Bunlar hizmet siyasetinden gasp siyasetine geçtiler. Bunlarla ilgili projeler aylar evvelinden açıklanmaktadır. Bir yerde açıklanan projeyi tutup, biz gelince şunu yapacağız demek doğru değildir. KYK ödemelerinden faiz ve enflasyon farkının silinmesi. Bu sadece anapara üzerinde ödenecek. Bunu Cumhurbaşkanımız açıkladı ve "biz açıkladılar" diye çıkıp gasp siyaseti yapıyorlar. Arkasından Cumhurbaşkanımız Eyüpsultan'da çeşitli hizmetleri soktu. Kayseri'deki çeşitli yatırımların açılışını gerçekleştirdi. Bunun gibi pek çok hizmet siyaseti, dünyanın geçtiği zor süreçte yapılmaya çalışılıyor. Kriz karşısında geri çekilme değil, tam tersine hamle yapan pozitif ayrışan bir ülke Türkiye.

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