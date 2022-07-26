Türkiye Gazetesi

Yarışmada İhlas Haber Ajansı dört ayrı dalda ödüle layık görülürken, Yasemin Güneş de onur ödülü aldı. İhlas Haber Ajansı Sivas Bölge Müdürü Göktürk Fırat, Cemiyet Özel Ödülü’ne; İhlas Haber Ajansı muhabiri Onur Erden, Günlük Yaşam Ödülü’ne; İhlas Haber Ajansı muhabiri Volkan Kaplan, Haber Görüntüsü Ödülü’ne; İhlas Haber Ajansı muhabiri Mert Taha Varol ise Genç İletişimci Ödülü’ne layık görüldü. Göktürk Fırat, ödülünü AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz’ın elinden alırken, Onur Erden ve Volkan Kaplan’ın ödüllerini AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekici verdi. Mert Taha Varol’a ise ödülünü Yasemin Güneş takdim etti.

İHA'ya ödül yağmuru Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti (DAGC) tarafından düzenlenen ‘Gazetecilik Başarı Ödülü Yarışması'nda sonuçlar açıklandı. İhlas Haber Ajansı (İHA) Erzurum Bölge Müdürlüğü yarışmada 7 dalda ödül almaya hak kazandı.