Türkiye Gazetesi

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte yurt genelinde özellikle de Ege bölgesinde yangınlar artmaya başladı. Muğla, Manisa, Antalya ve İzmir'de çıkan yangının ardından Aydın'da da bir yangın çıktı. Argavlı Mahallesi'nin üst kesimindeki ormanlık alanda çıkan yangına ekipelr hemen müdahale etti.

Havanın aydınlanmasıyla çok sayıda helikopter ve yangın söndürme uçağı bölgeye gitti. Ekiplerin yoğun ve hız kesmeden devam ettiği müdahaleler sürerken yangına hava araçlarının yanı sıra karadan Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

VALİ AKSOY'DAN AÇIKLAMA

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, yangının kısmen kontrol altına alındığını söyleyebileceklerini belirterek sözlerine şu şekilde devam etti:

"Bir iki noktada ekiplerin çalışması devam ediyor. 11 uçak, 18 helikopter, karadan da çok sayıda ekibin müdahalesi devam ediyor."

Yangın bölgesinde incelemelerde bulunan Vali Aksoy, dün yaptığı açıklamada 50 hektarlık alanın zarar gördüğünü söylemişti.

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