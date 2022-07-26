Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT ortak yayında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. TOGG'da son gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, "Üretim süreci TOGG'un devam ediyor. Hedefimiz bu yıl içerisinde çıkartıp, ondan sonra da keyfini beraberce tatmak. Bursa Gemlik'te yer alacak fabrika çalışmaları şu anda boya ve gövde tesisiyle pist tesisi tamamlandı." ifadelerini kullandı.

'YILIN SON ÇEYREĞİ…’

Erdoğan ayrıca, "Montaj tesisinin %98'i tamamlandı. Avrupa'nın en temiz boyahane tesisinde kimyasal dolum aşamasına geçildi. Tesisler bu yılın son çeyreğinde seri üretime hazır hale gelecek. İlk seri üretim araçlar bu yılın son çeyreğinde banttan inecek. Batarya konusunda üretimi Türkiye'de yapılacak. Çalışmalar devam ediyor." dedi.

Mustafa Sarıgül'den TOGG önerisi: Tüm kamu kurumlarında kullanılsın Yerli otomobil TOGG'u önemli bir proje olarak gördüklerini ve desteklediklerini belirten Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Yerli otomobilimiz çıktığında tüm kamu kurumlarındaki lüks araçların satılarak TOGG'un kullanılmasını öneriyoruz" açıklamasında bulundu.

Togg İstanbul’da sergilendi: Dönüp dönüp baktılar yanından ayrılamadılar Türkiye’nin yerli otomobil projesi Togg son viraja girerken İstanbul’da konsept otomobil sergilendi. Zorlu Center’da sergilenen araca halk yoğun ilgi gösterdi. Togg’u görenler dönüp dönüp baktı, yanından ayrılmak istemedi.

‘Fabrika hayal’ dediler gerçek oldu: İlk Togg otomobili vitrine çıktı Türkiye’nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği Togg seri üretime geçiyor. Seri üretim bandından indirilen ilk Togg otomobili sergilendi, işçiler tarihi bir fotoğraf çekti.

TOGG için geri sayım Türkiye'nin otomobili TOGG'un deneme üretimi için geri sayım başlıyor.