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İçişleri Bakanlığı'ndan 'boğulma vakalarına karşı' valiliklere uyarı
26.07.2022 - 11:50 | Son Güncelleme: 26.07.2022 - 11:52
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanlığı son dönemde meydana gelen boğulma vakalarına karşı valilileri uyardı. Bakanlık gönderdiği genelge ile valililerden can güvenliği riski taşımayan deniz, göl, gölet vb. yüzülebilir yerlerin her yıl mart ayının sonuna kadar “yüzme alanı” olarak belirlenmesini istedi.
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888663 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/888663.aspx
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