Türkiye Gazetesi

Bursa'da tahliye için girilen çöp evde bulunan 9 yaşındaki çocuk koruma altında. Çöp eve giren ekipler büyük bir dramla karşılaştı. 9 yaşında bir çocuk teyzesi tarafından evin odasına 1 yıl boyunca kilitlenmişti. Evden kurtarıldıktan sonra anneye teslim edilen çocuk yeni bir kararla koruma altına alındı

ANNESİ İLE BABASI AKIL HASTANESİNDE TANIŞMIŞ

Yasemin A.'nın Bursa'da ailesi ile yaşadığı sırada ruhsal problemleri sebebiyle bir süre Bakırköy ve Uşak'taki hastanelerde ruhsal tedavi gördüğü ve burada tanıştığı bir kişi ile kısa süreli bir evlilik yaşadığı kaydedildi. Şiddet sebebiyle eşinden boşanan 48 yaşındaki kadının, Cem Muhammet'i de 2013 yılında bu evlilikten dünyaya getirdiği öğrenildi. Fakat eşine çocuğun doğum sırasında vefat ettiğini söylediği belirtildi. Yasemin A. 3 yıldır çocuğunu aradığı ve kardeşinin oğlunu kaçırması nedeniyle ulaşamadığını kaydetti. Yasemin A. “Ben bir anneyim. O benim çocuğum ve yanımda olması gerekiyor” dedi. Oğlunu 19 aylıkken annesine bıraktığını söyleyen Yasemin A. “Annem öleli 3 yıl oldu, o gün bugündür oğlumdan haber alamıyorum. Sesini bile duyamadım. Para gönderirse çocuğunu gösterdiklerini iddia eden Yasemin A., “Kardeşim kendi eşinden çocuğuyla kaçtığı için ortada bir adres yoktu” diye konuştu.

“KARDEŞİM ÇOCUĞUMU KAÇIRDI”

“Gizlilik yaptığı için adres bulamıyorum, yoksa ben deli miyim neden çocuğumu almayayım. Annem öleli 3 yıl oldu. Cenazesine katıldım, kardeşim beni tartakladı, çocuğumu kaçırdı” diyen Yasemin A., “Çocuğumu alamadan başkalarının yardımıyla Antalya'ya dönebildim. Şile'de kardeşim hakkında aranma kaydı çıkarıldı. Bana yakalanacağını söylediler. Kardeşim yakalanmamak için bir yıl boyunca oğlumu bir odaya kilitlemiş. Ben sığınma evinde olduğunu düşünüyordum kardeşimle birlikte. Bir gittim çocuğumu hastanede gördüm. Benim çocuğum bu kadar zayıf ve kim bu hale getirdi" dedi. Karakoldan arandıktan sonra, çocuğunun yurda verilmemesi için otobüse binip Bursa’ya giden Yasemin A. “Aile ve Sosyal Hizmetler çalışanları ile görüştüm, çocuğumun yanına gidip refakatçi olabileceğimi söylediler” dedi. “Görevlilerin bana söylediği beslenme şekline uymaya çalıştım. Bir öğretmen arkadaşımı aradım ve bizi otogardan aldı ve evimize getirdi" diye konuştu.

“ÇOCUĞUMU HASTANEYE BENİ POLİS MERKEZİNE GÖTÜRDÜLER”

Oğlunun bir gece yanında kaldığını ve çok mutlu olduğunu ifade eden anne Yasemin A., "Oğlum güçsüzdü, zor yürüyordu. Düşük proteinli beslenme şekillerini araştırdım. Marketten badem, fındık, fıstık aldım. Kutlama pastası aldık. Ne istediyse aldım ama hepsini birden vermedim. Bir günü birlikte geçirdik, üstünü değiştirdim, kahvaltı yaptık. Akşam çizgi film izledik. Oğlumla tam uyudum, saat 23.00 gibi kapı çaldı. Kimlik gösterdiler, polislermiş. Semt polikliniğine gittik hep birlikte. Hastaneye gidecektik zaten biz, psikolog da istemiştim. Gece çocuğumu hastaneye, beni polis merkezine götürdüler" ifadelerini kullandı. Oğlunun hastanedeki tedavisi sonrası kendisine verilmesini isteyen Yasemin A., "Onun annesi benim. Ben anneyim, çocuğumun devlette kalması imkansız. Ben böyle bir şeye izin vermiyorum. Ben bir anneyim. O benim çocuğum ve yanımda olması gerekiyor. 3 yıldır zaten bir manyak kaçırmış. Devletin bunu telafi etmesi gerekir, böyle bir şey yapamaz. O benim oğlum, ben doğurdum, benim yanımda olması gerekir. Ben eğitimciyim, gerekirse alfabeyi yeniden öğretirim" dediİ.

“EVE KİMSEYİ SOKMUYOR, EVDEN KOKULAR GELİYOR”

Bursa'da bir çöp evde bir yıldır kilitli tutulan ve bitkin düşen Cem Muhammet A.'nın teslim edildiği annesinin Antalya'daki evinden de çok ağır kokular geldiği öğrenildi. Kemerağzı mahallesi Gaye sitesindeki apartmanın giriş katında bulunan dairede kiracı olan anne Yasemin A.'nın komşuları evden bir yılı aşkın zamandır dayanılmaz kokular geldiğini belirttiler. Gaye sitesi yöneticisi Arzu Ağlamaz Toker, SABAH'a şunları anlattı: "Yasemin hanım yaklaşık 3 yıldır bu sitede oturuyor. Kendisi site yönetiminin kiracısı. Bin 50 lira kira ödüyor. Biz kendisini Halk Eğitim'de el sanatları öğretmeni olarak biliyoruz. Aynı apartmanda yaşadığı komşularından uzun süredir daireden çok ağır kokular geldiğine ilişkin şikayetler alıyoruz. Eve kimseyi sokmuyor. Tadilat için gönderdiğimiz iki usta bize dairenin sadece girişini gördüklerini ve çok kirli, ağır bir koku olduğunu söylediler."

KOMŞULARINDAN ÇARPICI AÇIKLAMA

Apartman yöneticisi Toker, Yasemin A.'nın sokak hayvanlarına aşırı ilgili olduğunu belirterek sözlerine şöyle devam etti: "Çocuğunun velayetinin kendisinden alındığını bazı kişilerle paylaşmış. Hukuki yardım talep etmiş. Hayvanlara ilgisi çok yüksek bir insan. Yemek pişirip pazara arabasıyla hayvanlara dağıtıyor." Olayı televizyondan öğrendiğini belirten Toker, "Televizyonda gördüğümüz çocuğun Yasemin hanımın oğlu olduğunu öğrendik. Çocuğun buraya getirildiğini duyunca buradaki evin de çok sağlıklı koşullarda olmadığını düşündüm çevredeki insanları aradım. Dün gece ilgililer geldiler. Anne ve çocuğu evden götürdüler. Anne Yasemin A. önce görevlilere direnmiş ve 'Ben çocuğumu krakerle besliyorum götürmenize gerek yok' demiş. Zor ikna edilmiş. Çocuk Sosyal Hizmetler'e alınırken, anne evine geri döndü" dedi.