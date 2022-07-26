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ABB’den Ankapark ihalesini alan işletmeciye suç duyurusu
26.07.2022 - 14:59 | Son Güncelleme: 26.07.2022 - 15:05
Türkiye Gazetesi
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı:"ANKAPARK ihalesini alan işletmeci hakkında “Hileli İflas” sebebiyle suç duyurusunda bulunulmuştur. ANKAPARK'ın ABB'ye teslim edilmesine kadar geçen süreçte çürümesine göz yuman ve kamu zararına sebebiyet veren tüm sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur."
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888744 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/888744.aspx
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