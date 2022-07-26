Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rus lider Vladimir Putin ile görüşmek üzere 5 Ağustos'ta Rusya'nın Soçi kentine günübirlik bir ziyaret gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin arasındaki kritik görüşmede Suriye konusu, ikili ilişkiler, bölgesel meseleler ele alınacak.

Tahıl koridoru ve Rusya-Ukrayna savaşı da iki liderin gündem maddeleri arasında yer alacak.

İRAN'DA BİR ARAYA GELMİŞLERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Temmuz'da İran'da Rusya Devlet Başkanı Putin ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile görüşmüştü. Bu zirvede özellikle enerji konusu ve Suriye meselesi ele alınmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı ile telefonda görüştü Son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakub ile görüştü.