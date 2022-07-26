Türkiye Gazetesi

Saat 16.00 sıralarında Uludağ etekleri Hamamlıkızık Mahallesi ormanlık alanda henüz sebebi belirlenemeyen yangın başladı. Yangının ormanın derinliklerinde ve ulaşımın sadece arazözlerle yapıldığı alanda havadan da helikopter ile destek alınıyor.

Yangın bölgesinde jandarma ekipleri tedbir amaçlı görev alırken, Bursa Büyükşehir Belediyesine ait su tankerleri arazözlere su taşıyor. Yangının halen devam ettiği öğrenildi.

Yangınlara teslim olan İspanya’da yangın söndürme helikopteri düştü İspanya’da 7 bölgede devam eden orman yangınlarına müdahale eden helikopter düştü. Pilot kazadan yara almadan kurtulurken yoğun dumandan etkilendiği belirtildi.

Beykoz’da orman yangını: 5 bin metrekarelik alan zarar gördü İstanbul Beykoz’da Çavuşbaşı mevkiinde bulunan ormanlık alanda iddiaya göre maytap yakılması sonucu yangın çıktı. Helikopterin havadan destek verdiği yangın kısa sürede söndürülürken 5 bin metrekarelik alan zarar gördü.

Aydın'daki yangında 13. saat! Yangın kısmen kontrol altında Aydın'ın Söke ilçesinde dün başlayan orman yangınına müdahale sürüyor. Yangının kısmen kontrol altına alındığını söyleyen Vali Aksoy, "11 uçak, 18 helikopter ile karadan da çok sayıda ekibin müdahalesi devam ediyor" dedi.