Türkiye Gazetesi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine ‘Demir Yumruk’ soruşturmasında kayyım atanan 39 şirketin mal varlığı üzerinde bulunan tedbir kararı kaldırıldı. Söz konusu şirketlerdeki işçilerin maaşı ödenmesi ile faturaların oluşturulmasında zorluk yaşanması sebebiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Sulh Ceza Hakimliğinden mal varlıklarının üzerindeki tedbirin kaldırılmasını talep etti. Bu talep sonrası, mal varlıklarının üzerinde bulunan tedbirler kaldırılarak şirketler kayyumlara devredildi.

TEDBİR KALDIRILDI

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, operasyon tarihinde şüphelilerin malvarlıklarını kaçırmalarının engellenmesi amacıyla MASAK raporu doğrultusunda 39 şirketin malvarlığına Ceza Muhakemesi Kanununun (CMK) 128. maddesi gereğince Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla el konulduğu belirtildi.

Ardından şirket yönetimlerine yine mahkeme kararıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) kayyım sıfatıyla atandığı, bu işlemin ardından şirketlerin mal varlıkları üzerindeki tedbirin yasa gereğince kendiliğinden kaldırılması gerektiği vurgulandı.

"HABERLER GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"

Yasaya rağmen bazı bankaların şirket hesapları üzerindeki tedbiri kaldırmadıklarına dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kayyım olarak atanan TMSF yetkilileri söz konusu yasal düzenleme gereğince CMK 128. maddesi kapsamında banka hesaplarına konulan blokelerin kaldırılması için bankalara yazı yazmasına rağmen bazı bankaların Sulh Ceza Hakimliğinin kararını gerekçe göstererek banka hesapları üzerindeki blokeleri kaldırmadığının, bu nedenle kayyım heyetlerinin şirketleri idare etmekte zorlandıklarının ortaya çıkması üzerine, aslında kendiliğinden kalkması gereken tedbirlerin kaldırılması için Sulh Ceza Hakimliğinden karar talebinde bulunulmuştur.

Bu kapsamda Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliğince 39 şirketin malvarlıklarına CMK 128. maddesi gereğince konulan tedbirlerin kaldırılmasına karar verilmiştir. Bu şekilde kayyım heyetlerinin 39 ayrı şirketi sağlıklı şekilde idare etmelerinin, şirket bünyesindeki fabrikaların üretime devam edebilmesinin ve çalışan işçilerin maaşlarının ödenebilmesinin yolu açılmıştır. Dolayısıyla bazı basın ve yayın organlarında yer alan 'Demir Yumruk operasyonunda 39 şirkete konulan tedbirler kaldırıldı' şeklindeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır."

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