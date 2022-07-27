Türkiye Gazetesi

HABER MERKEZİ | ANKARA

Ağır silah yükü ile zorlayıcı sıcak hava ve yüksek irtifa görevleri için optimize edilmiş olan ATAK helikopteri, TSK’nın taarruz helikopteri ihtiyacının giderilmesi amacıyla millî imkân ve kabiliyetler doğrultusunda geliştirildi. ATAK helikopterleri gece ve gündüz şartlarında yüksek manevra ve performans kabiliyeti ile TSK’nın sınır içi ve

dışı operasyonlarında etkin bir şekilde görev yapıyor. Yakın hava desteği görevleri için 76 adete kadar güdümsüz roketler ve 500 adet mühimmat kapasiteli 20 mm. top ile donatılmış olan T129 ATAK, çok amaçlı görevlere uygun olarak da 8 adet UMTAS AntiTank Füzesi, 16 adet CİRİT Lazer Güdümlü Füze, 8 adet STINGER Hava-Hava Füzesi ile en modern elektronik harp ve elektro-optik sistemleri de bünyesinde barındırıyor.

MSB duyurdu, ilk kez envantere dahil edildi! Türk Silahlı Kuvvetleri’nin göz bebeği ATAK birçok donanım ile teçhiz edildi Birçok donanım ile teçhiz edilmiş ilk ATAK helikopteri, Kara Kuvvetleri Komutanlığının envanterine dahil edildi. Türk savunma sanayisinin göz bebeği ATAK Türk Silahlı Kuvvetleri’nin etkili taarruz helikopteri.

TUSAŞ İngiltere’de sahneye çıkıyor: ATAK ve HÜRKUŞ ağızları açık bırakacak ​Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), dünyanın en büyük havacılık fuarlarından birine katılacak. İngiltere’de düzenlenecek olan Farnborough Uluslararası Airshow’a katılacak TUSAŞ, Gökbey ve ATAK gibi önde gelen havacılık ürünlerini sergileyecek.

Prangayı kıran T-129 ATAK! Bir projeden daha fazlası... (ATAK helikopterinin özellikleri) Türk Silahlı Kuvvetleri'nin taarruz helikopteri ihtiyacını gidermek amacıyla geliştirilen ve alanının en iyisi olarak gösterilen 'T-129 ATAK Helikopteri'nin üretimi ve başarısı o kadar da kolay olmadı. Türkiye'nin attığı birçok adıma rağmen ATAK Helikopterinin ilk uçuşu ve TSK envanterine dahil edilmesi oldukça uzun sürdü. İşte Türk mühendislerin yılmadan çalışarak ürettiği ve alanının en iyisi olarak gösterilen T-129 ATAK Helikopterinin hikayesi...