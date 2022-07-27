Türkiye Gazetesi

HABER MERKEZİ | ANKARA

Resmi Gazete’de dün yayımlanan kararla Cumhurbaşkanı’na ‘ÖTV oranları ve matrahlarının alt ve üst sınırını üç katına kadar artırma veya sıfıra indirme’ yetkisi verilirken, bu düzenleme günler öncesinden netleşmişti. Sadece kararın Resmî Gazete’de yayımlanması ve resmîleşmesi bekleniyordu. Kılıçdaroğlu, kararın yayımlanmasına saatler kala video çekerek ÖTV indirimi vaadinde bulundu. Kulislerde, CHP liderinin hükümetten rol çalma çabası içinde olduğu konuşuluyor.

KYK’DA BENZER TAKTİK

Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde de öğrencilerin Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünden aldığı öğrenim kredilerle ilgili benzer bir adım atmıştı. Hükûmetin, üzerinde aylarca çalıştığı, mezunlara nefes aldıracak olan ‘KYK ödemelerinden enflasyon farkının kaldırılması’ adımı öncesinde Kılıçdaroğlu “Gençlere sesleniyorum: Faizli KYK borçlarını ödemeyin! Bir sene içinde iktidara geliyoruz; sözünü verdiğim gibi, sizden sadece anapara talep edilecek, o da iş bulduğunuzda” açıklamasını yapmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, günler öncesinden hazırlığı yapılan bu müjdeyi duyurduğunda ise Kılıçdaroğlu “Biz söylemiştik” izlenimi oluşturmaya çalıştı.

Kılıçdaroğlu'ndan Demirtaş'ın açıklamasına destek Terör soruşturmaları kapsamında tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın PKK konusundaki açıklamalarını 'son derece önemli' bulduğunu ifade eden CHP lideri Kılıçdaroğlu, Demirtaş'ın haksız yere tutuklu olduğunu söyleyerek bir an önce serbest bırakılması gerektiğini açıkladı.

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na KYK cevabı: Hep öyle oldu zaten! O söyledi ben de yaptım Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tahran'da gerçekleşen Astana formatında Yedinci Üçlü Zirve Toplantısı'ndan dönüşte gazetecilerin sorularını cevapladı. Bir gazetecinin "Muhalefetin sürekli devletin izlediği politikanın karşısında durmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlere yönelik KYK faizlerinin silinmesinin ardından Kılıçdaroğlu'na göndermede bulundu. Erdoğan' "Bay Kemal’in KYK ile ilgili söylediklerini duydunuz. Ondan sonra da ben söyledim yaptı noktasına geldi. Hep öyle oldu zaten! O söyledi ben de yaptım!" ifadelerini kullandı.