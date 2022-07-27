Türkiye Gazetesi

Göçmen kaçakçılığı ile mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Gerek kaçak göçmenler gerek organizatörler Emniyet tarafından tek tek tespit edilerek yakalanıyor. Son olarak yapılanlardan biri 7 ilde düzenlenen 'Umut Tacirlerine' yapılan operasyon oldu.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince, göçmen kaçakçılığının önlenmesi amacıyla çalışma başlatıldı. Yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 15 şüpheli tespit edildi.

15 ŞAHIS YAKALANDI

Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında gözaltı kararı verilen zanlıların yakalanması için Mersin merkezli Antalya, İstanbul, Muğla, İzmir, Hatay ve Uşak’taki adreslere şafak vakti eş zamanlı "Umut Tacirleri" adı verilen operasyon düzenlendi. Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ile dron destekli gerçekleştirilen operasyonda, belirlenen şahıslar gözaltına alındı.

Polislerin, adreslerdeki aramaları devam ediyor.

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