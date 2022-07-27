İstanbul'da 7 ilçede DEAŞ operasyonu: 10 şüpheli yakalandı İstanbul'da DEAŞ'a yönelik 7 ilçede gerçekleştirilen baskınlarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.
Pentagon: DEAŞ liderlerinden Mahir El Agal öldürüldü Pentagon'dan yapılan açıklamada, terör örgütü DEAŞ liderlerinden Mahir El Agal'ın Suriye'de düzenlenen hava saldırısıyla öldürüldüğü duyuruldu.
Mersin’de terör örgütü DEAŞ’a şafak operasyonu Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen operasyonda 14 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Dron destekli operasyona dama çıkarak kaçmaya çalışan zanlılardan biri dron sayesinde tespit edildi ve kıskıvrak yakalandı.