Türkiye Gazetesi

Terör örgütleri ile mücadele devam ediyor. Başkent'te DEAŞ silahlı terör örgütü ile irtibatlı olan kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ankara genelinde DEAŞ silahlı terör örgütü mensupları ile irtibatlı oldukları öğrenilen 16 yabancı uyruklu şahsa yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Gerçekleştirilen operasyonda 15 şahıs yakalanırken, firari 1 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.