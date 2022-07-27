Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama şöyle :

"Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, kalmıyor, kalmayacak! Kahraman Komandolarımız, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerindeki 25 PKK/YPG’li teröristi önleme ve cezalandırma atışlarıyla etkisiz hâle getirdi.

Teröristleri kazdıkları hendeklere gömmeye devam edeceğiz!"

MSB duyurdu: Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı'nda 7 terörist öldürüldü Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 7 PKK'lı teröristin öldürüldüğünü duyurdu.

MSB duyurdu: 4 terörist etkisiz hale getirildi MSB, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 4 PKK'lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

MSB: Suriye'nin kuzeyinde 11 terörist etkisiz hale getirildi MSB, Suriye'nin kuzeyinde 11 terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Kahraman Mehmetçik'in demir yumruğu PKK'nın üzerinde.