Türkiye Gazetesi

Dün akşam saatlerinde gelen şehit haberi ile Çankırı ve Kırıkkale'ye şehit ateşi düştü. PKK/YPG’li teröristlerin Fırat Kalkanı Hareket Bölgesi’ndeki TSK üssüne dün düzenlediği saldırıda ağır yaralanan Tank sözleşmeli Er Mert Otal ve Mevlüt Yoğurtcu kaldırıldıkları hastanede kurtarılamayarak şehit oldu.

Şehit düşen erler için Gaziantep Havalimanı'nda askeri tören düzenlendi. Kilis'teki işlemlerinin ardından kara yoluyla Gaziantep'e getirilen Yoğurtcu ve Otal'ın Türk bayrağına sarılı cenazeleri düzenlenen törenin ardından Ankara'ya gönderildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI

umhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'ndeki saldırıda şehit olan Tankçı Sözleşmeli Er Otal ile Irak'ın kuzeyindeki üs bölgesine yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Taşyürek'in ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

Fırat Kalkanı'ndan acı haber: 2 askerimiz şehit oldu Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı Harekat Alanı bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından üs bölgesine açılan taciz ateşi sonucunda Tnk. Söz. Er Mevlüt Yoğurtçu ve Tnk. Söz. Er Mert Otal’ın şehit olduğunu açıkladı.

Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! Suriye'nin kuzeyinde PKK'ya ağır darbe: 25 terörist etkisiz Milli Savunma Bakanlığı tarafından Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 25 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Bozkurt dualarla uğurlandı Eren Abluka’da şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Bozkurt, memleketi Kayseri’de dualarla uğurlandı.