Türkiye Gazetesi

Buna göre, Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar'da değişikliğe gidildi.

Değişiklikle resmi eğitim kurumlarında, ek ders ücreti karşılığı görev yapan öğretmen ve usta öğreticilere her 5 ders saati için 1 ders saati ilave ücret ödenecek.

YKS 2022 Türkiye 4.'sü İhlas Koleji öğrencisinden ailesine ve öğretmenlerine teşekkür Özel Bahçelievler İhlas Fen Lisesi öğrencisi Asım Talha Yolcu YKS 2022’de Türkiye dördüncüsü oldu. Sınavlara çok iyi hazırlandığını ifade eden Yolcu, sınav maratonu boyunca kendisine en iyi şekilde destek olan öğretmenlerine ve ailesine teşekkür etti.

MEB duyurdu: Uzman ve başöğretmenlik eğitimleri başladı Öğretmen kariyer basamakları kapsamında, Türkiye’de ilk defa düzenlenen uzman ve başöğretmenlik eğitim programı başladı.

MEB'den öğretmen ataması ile ilgili açıklama Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 20 bin öğretmen atamasına ilişkin branş bazında kontenjan dağılımı "meb.gov.tr" adresinden açıklandı.