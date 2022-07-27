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Dışişleri'nden Musul Başkonsolosluğu'na saldırıya tepki: Sert bir şekilde kınıyoruz
27.07.2022 - 12:30 | Son Güncelleme: 27.07.2022 - 12:35
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanlığı:"Irak makamlarına, terörle mücadeleye odaklanmaları ve toprakları üzerinden komşu ülkelere ve diplomatik temsilciliklere tehdit oluşturan terör mevcudiyetlerine son vermeleri çağrımızı bir kez daha yineliyoruz. "
Etiketler : Son dakika,
889116 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/889116.aspx
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