Türkiye Gazetesi

Hain terör örgütü PKK'ya darbeler vurulmaya devam ediyor. Bölücü terör örgütleri mensuplarının mesken edindiği dağlar hain teröristlere adeta dar ediliyor. Devam eden operasyonlar kapsamında 2 terörist daha Suriye'nin kuzeyinde etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 teröristin ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

'MÜCADELEMİZ KARARLILIKLA SÜRECEK'

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar mücadele, mücadele, mücadele! Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hâle getirildi. Terörle mücadelemiz kararlılıkla sürecek!"

Ayrıca Bakanlık sabah saatlerinde Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerindeki 25 PKK/YPG’li teröristin önleme ve cezalandırma atışlarıyla etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

MSB duyurdu: Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı'nda 7 terörist öldürüldü Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 7 PKK'lı teröristin öldürüldüğünü duyurdu.

MSB: Suriye'nin kuzeyinde 11 terörist etkisiz hale getirildi MSB, Suriye'nin kuzeyinde 11 terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Kahraman Mehmetçik'in demir yumruğu PKK'nın üzerinde.

Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! Suriye'nin kuzeyinde PKK'ya ağır darbe: 25 terörist etkisiz Milli Savunma Bakanlığı tarafından Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 25 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.