Türkiye Gazetesi

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen Eren Abluka-26 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Eser operasyonunda 2 milyon 293 bin 180 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Jandarma Genel Komutanlığının resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen Eren Abluka-26 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Eser operasyonunda 2 milyon 293 bin 180 kök kenevir bitkisi, 40 kilogram toz esrar, 34 kilogram kubar esrar, 4 bin 865 metre su hortumu ve 2 su motoru ele geçirilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Pençe-Şimşek'te PKK'ya darbe! 2 terörist etkisiz Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! Suriye'nin kuzeyinde PKK'ya ağır darbe: 25 terörist etkisiz Milli Savunma Bakanlığı tarafından Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 25 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

MSB duyurdu: Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı'nda 7 terörist öldürüldü Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 7 PKK'lı teröristin öldürüldüğünü duyurdu.