Türkiye Gazetesi

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hasat sezonu açıklanacak olan fındık fiyatlarının üreticileri heyecanlandırdığını ve sevindirdiğini söyledi. Karadeniz Bölgesi’nde fındık hasat sezonuna doğru yaklaşıldığını, 10 gün içerisinde hasada başlanabileceğini belirten Soydan, “Üreticilerimizi şu anda ilgilendiren sürecin en önemli tarafı fındık fiyatlarının açıklanması. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın, ‘30 Temmuz Cumartesi Ordu’ya gelerek fındık fiyatlarını açıklayacağım’ demesi fındık üreticilerimizi heyecanlandırdı. Gerçekten Ordu’da fındık fiyatlarının açıklanması kararının önemli olduğunu düşünüyoruz. Çünkü fındık bölgesinde, Ordu’da fındık fiyatlarının açıklanması bizleri ve üreticileri umutlandırmıştır. İyi bir fiyat bekliyoruz ancak üreticilerin de rakamlar üzerinde beklentisi var. Önceki yıla baktığımız aman 3 dolar üzerinde fiyatın verildiğini gördük, üreticilerimiz de şuanda 3-3,5 dolar seviyesinde yani 55-60 TL bandında bir fiyatın oluşmasını bekliyor" dedi.

“ÜRETİCİLERİN ELİNİ GÜÇLENDİRECEK”

“Özellikle hasat zamanından önce fındık fiyatlarının açıklanması çok önemli” diyen Soydan, “Üreticilerimiz fındığını kaç paraya satacaklarını görerek bahçeye girecek ve bu da üreticilerimizin elini güçlendirecek ve ona göre hazırlıklarını tamamlayacak. Toprak Mahsulleri Ofisi’nin de fiyatlar açıklandıktan sonra pazara girmesi ve depolarını açması önemli olacaktır. Rekolte bu sezon iyi bu da üreticilerimizin birkaç yıldır bahçelerinde ziraat odalarının ve tarım müdürlüklerinin desteğiyle yaptıkları çalışmalar verimi arttırmıştır. Üreticilerimiz kazandıkları zaman sektör ve ülkemiz kazanacak. Önemli dünlere geldik, inşallah güzel bir fiyat açıklanır ve üreticilerimiz memnun olur, güzel bir hasat sezonu geçiririz” diye konuştu.

Fındık işçilerinin yevmiyesi belli oldu Giresun'da fındık toplama işinde çalışacak işçilerin günlük yevmiyesini belirlemek için yapılan toplantıda işçilerin yevmiyelerinin asgari 215 lira olarak belirlendiği duyuruldu.