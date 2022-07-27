Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, televizyon programında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, dış politika ile alakalı gelişmeleri, değerlendirirken ABD ve Rusya'nın verdiği sözleri tutmadığını belirtti.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Irak'ta terör örgütleri halen mevcut. DEAŞ ülkenin önemli bölümünü kontrol altında tutuyordu. Bizlerinde desteğiyle gerek Suriye'de gerekse Irak'ta DEAŞ artık güçlü değil.

‘SİZ YAPMAZSANIZ BİZ YAPARIZ’

Bu teröristleri (PKK/YPG) bölgeden temizlemek onların sorumluluğunda. Beraber yapalım diyoruz; sizde yapamayacaksanız biz bunu yapmak zorundayız. Irak'ta terör örgütleri çok etkin ve Irak yönetimi terör örgütlerine etkin bir mücadele yürütemiyor. Dün akşam Musul Başkonsolosluğu'na düzenlenen saldırı da bir provokasyondur.

‘SURİYE KONUSUNDA ABD VE RUSYA SÖZÜNÜ TUTMADI’

Suriye konusunda hem ABD hem de Rusya bize verdiği sözleri tutmadı. Her ikisi de bu teröristleri bu bölgelerden temizlemedir. Hiç müdahale etmedikleri gibi, bazı bölgelerde Ruslarla devriye geziyorlar birçok yerde de ABD silah desteğini devam ettiriyor. Daha önceki operasyonların nedeni; sınırımıza yakın noktaları terörden temizlemekti. Önümüzdeki operasyonların da sebebi budur. Her türlü hazırlığı yapıyoruz. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi bir gece ansızın gelebiliriz.

‘CENTCOM'UN YAPTIĞI KABUL EDİLEMEZ’

CENTCOM'un yaptığı kabul edilemez. Bu da ABD'nin terörle mücadeledeki samimiyetsizliğine güzel bir örnektir

TAHIL KORİDORU

Savaş başlamadan önce biz savaşın önlenmesi için çok çaba sarf ettik. Başından bu yana bu savaşın sona erdirilmesi için ne kadar çaba sarf ettiğimizi tüm dünya biliyor. Burada BM ile birlikte çalıştık. BM de Türkiye'yi tercih etti.

Tahıl sorunu çözülürse ateşkes yolu da açılır. İki taraf arasında önemli bir adım olacak bu gelişme dedik. Sonuçta burada Rusya'nın ihraç edeceği ürünler de var onun önü açılmış oluyor. Aynı şekilde Ukrayna'nın tahıl, ayçiçek ve ayçiçek yağı ihracatının da önü açılmış oluyor.

‘RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI DİPLOMASİYLE ÇÖZÜLECEK’

Biz bu aktif rolümüzü devam ettireceğiz. Eninde sonunda bu savaş diplomasi masasında bitecek. O masaya tarafların dönebilmesi için üzerimize düşeni yapacağız. Ama bu iş kolay değil. Savaş uzadıkça tarafların bir masaya oturması kolay değil. Ve ne yazık ki savaşın uzamasını isteyen ülkeler var. Rusya zayıflasın diye. Hatta bu tahıl anlaşmasını engellemeye çalışan ülkeler de oldu.

FİNLANDİYA VE İSVEÇ'İN NATO ÜYELİĞİ

İsveç ve Finlandiya imzalanan mutabakat zaptını uygulamak zorunda. Şu ana kadar iadesini istediğimiz isimler gönderilmedi.

Bakan Çavuşoğlu'ndan Dohuk açıklaması: Sivillere saldırı olmadı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu TRT Haber'de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve Dohuk vilayetine saldırı ile ilgili açıklama yaptı. Bakan Çavuşoğlu, Dohuk'ta sivillere yönelik saldırı olmadığını söyledi.

Bakan Çavuşoğlu Kuleba ile görüştü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile telefonda görüştü.