Türkiye Gazetesi

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, konuk olduğu YouTube kanalında gündeme dair açıklamalarda bulundu. 2023 seçimlerine ilişkin de konuşan Buldan, Akşener'i kızdıracak açıklamalar yaptı. Meral Akşener'in adaylığına sıcak bakmadığını ifade eden Buldan, "Çünkü Türkiye'yi yönetecek kadının daha demokrat, daha bağımsız, daha özgürlükçü ve gerçekten daha bir kadın olması gerekiyor " dedi.

"DAHA DEMOKRAT, DAHA BAĞIMSIZ, GERÇEKTEN DAHA BİR KADIN OLMASI GEREKİYOR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 seçimleri için resmen aday olacağını açıklamasının ardından gözler, rakip olacak isimlere çevrildi. Bu kapsamda kamuoyunda aday olarak en çok CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte İYİ Parti lideri Meral Akşener'in adının geçtiği biliniyor.

Daha önce aday olmayacağını ve kendisinin başbakanlığa talip olduğunu açıklayan Meral Akşener'in olası bir Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'dan sürpriz bir çıkış geldi. Armağan Çağlayan'ın programına katılan Buldan, "Meral Akşener'in cumhurbaşkanlığı adaylığına çok sıcak bakmıyorum. Çünkü nasıl söyleyeyim, daha demokrat, daha bağımsız, daha özgürlükçü ve gerçekten daha bir kadın olması gerekiyor Türkiye'yi yönetecek kadının." dedi.

"CUMHURBAŞKANLIĞINA UYGUN DEĞİL"

Açıklamalarını sürdüren Buldan, "Ben Akşener'in elbette siyasetine karışacak bir insan değilim. Herkes kendi siyasetine yapar ancak durduğu çizginin ve yönetim anlayışının cumhurbaşkanlığına uygun olmadığını düşünüyorum"

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