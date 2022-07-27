Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada BM 76'ncı Genel Kurulu Başkanı ve Maldivler Dışişleri Bakanı Abdulla Shahid’in Ermenistan ziyaretinin tek taraflı Ermeni tezlerine alet edildiği ve bu çerçevede Shahid’in sözde soykırım anıtını ziyaret ettiğinin anlaşıldığı belirtildi.

"KINIYOR VE REDDEDİYORUZ"

Açıklamada, "BM Genel Kurulu Başkanlığı gibi adil ve tarafsız olması gereken bir görev üstlenen adı geçenden daha dikkatli olması ve sorumlu davranması beklenirdi. BM yetkili organlarını temsil eden şahısların, 1948 tarihli BM Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Hakkındaki Sözleşme başta olmak üzere, BM müktesebatı ile uluslararası hukuk norm ve kurallarına uygun davranmaları gerekir.

Tarihi olgular ve uluslararası hukukun siyasi manipülasyonla tahrif edilmesi gayretlerini kınıyor ve reddediyoruz. Türkiye, 1915 olaylarıyla ilgili gerçeklerin tam, adil ve dürüst bir çerçevede ele alınması gerektiği görüşündedir." ifadeleri kullanıldı.

DAVET GERİ ÇEKİLDİ

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasının ardından Shahid 8-12 Ağustos tarihlerinde Ankara’da düzenlenecek Büyükelçiler Konferansına davet edilmişti.

Söz konusu davet de geri çekildi.

ERMENİSTAN TEPKİ GÖSTERDİ

Edinilen bilgiye göre Shahid, Ermenistan ziyareti hakkında resmi hesabından attığı tweeti silmek durumunda kaldı. Ermenistan ise tweeti sildiği için Shahid’e tepki gösterdi.

Cem Özdemir Ermenistan'da soykırım anıtına çelenk koydu Alman Yeşiller Partisi Eş Başkanı Cem Özdemir, soykırım anıtına çelenk koyup Türkiye'yi sözde Ermeni soykırımını tanımaya çağırdı.

Köln'de tepkilere rağmen sözde soykırım anıtı açıldı Almanya'nın Köln kentinde, belediyeye ait mezarlıkta, Türk toplumunun tepkilerine rağmen Ermeni cemaati tarafından yaptırılan anıt açıldı.