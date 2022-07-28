Türkiye Gazetesi

Vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla PKK'yla mücadele devam ediyor. Bu kapsamda çalışmalar yürüten Mardin Valiliği, Nusaybin ilçesine bağlı kırsal Günyurdu Mahallesi’nde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon başlatıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, aralarında örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen terör örgütü PKK mensuplarının etkisiz hale getirilmesi, kullandıkları değerlendirilen sığınak, barınak ve depoların tahrip edilmesi, bölgedeki mahallelerde aranan kişilerin yakalanması amacıyla operasyon düzenlendiği belirtildi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ

İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 28 Temmuz saat 05.00'ten itibaren bölgedeki operasyonların sona ermesine kadar Nusaybin ilçesinin Günyurdu Mahallesi ve mezralarında ikinci duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği kaydedilen açıklamada, vatandaşların yasağa uymasının can ve mal güvenlikleri açısından önem taşıdığı vurgulandı.

Bitlis'in 3 köyünde sokağa çıkma yasağı başlatıldı Bitlis'in Tatvan ilçesinde 3 köy ve bağlı mezralarında, bölücü terör örgütü mensuplarının barınma amaçlı sığınak ve barınak tesis ettikleri bilgisi üzerine vatandaşların güvenliği için sokağa çıkma yasağı ilan edildi.