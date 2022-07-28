Türkiye Gazetesi

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte su tüketimide arttı. Artan hava sıcaklıkları ile birlikte dışarda veya evde sık sık su tüketme ihtiyacı duyarız. Özellikle dışardayken satın aldığımız pet şişelerdeki içme suları sıklıkla tüketilenler arasında. Peki bu şişeler ne kadar sağlıklı? Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Özcan Deveci açıkladı.

Hayatın her alanında kullanılan ve özellikle içme sularının konulduğu pet şişelerin bir petro kimya ürünü olan polietilen malzemesinden üretildiğini belirten Dr. Deveci, pet şişelerin kullanımı için gerekli bazı kuralların olduğunu, özellikle yaz günlerinde sıcağın yüksek olduğu ve su ihtiyacının fazla olduğu bu dönemlerde pet şişelerin uygun kullanımının pek çok hastalığı önlendiğine dikkat çekti.

'HORMONSAL BOZUKLUKLARA YOL AÇIYOR'

Uzman Dr. Deveci, “Pet şişeler uygun koruma ortamı olmadan muhafaza edilirse içinde bulunan BPA (BisfenolA) maddesi çeşitli hastalıklara yol açmakta. Bunlara baktığımız zaman içinde kanserojen maddesi olduğu belirtilmiş ve hormonsal bozukluklara da yol açıyor.

'ENFESİYON SEBEBİ'

Ayrıca pet şişeler uygun ortamda bulunmadığında güneş ortamında bulunduğunda uzun süre kullanılmadan bekletildiğinde mikroorganizmalar için de iyi bir üreme ortamı oluşturmakta ve bağırsak enfeksiyonlarına yol açmaktadır.

İÇME SULARINI PET ŞİŞE OLMADAN KULLANIN

Yine virüslere bağlı olarak hepatit A ve E virüsüne bağlı olarak birçok enfeksiyona yol açmaktadır. Bu yüzden pet şişeleri kullanırken bunların güneş almayan bir ortamda muhafaza edilmesine sıcak ortamda değil, soğuk ortamda bulunması gerekiyor. Mümkünse de içme sularının pet şişeler olmadan kullanılması önemlidir" dedi.

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