Türkiye Gazetesi

Resmi Gazete’de yayımlanan kararla birlikte Bulgaristan vatandaşlarının Türkiye’ye pasaportsuz girişlerine imkan sağlandı. Kararın ardından Bulgarlar Edirne’ye akın etti.

Edirne'ye akın eden Bulgar vatandaşları dönüşte Kapıkule Sınır Kapısı’nda uzun araç kuyrukları oluşturdu.

Kararının yayımlanmasının ardından, Bulgaristan vatandaşları Edirne’ye gelerek alışveriş yaptı. Giyecekten yiyeceğe, mobilyadan kozmetiğe ihtiyaçlarının tamamını Edirne esnafından karşılayan Bulgaristan vatandaşları, aldıklarını taşımakta güçlük çekti.

KAPIKULE’DE ARAÇ KUYRUĞU

Bavullarını ve bagajlarını doldurduktan sonra dönüş yoluna geçen Bulgaristan vatandaşları, Kapıkule Sınır Kapısı’nda araç kuyruğu oluşturdu. Peronlarda işlemleri tamamlanan Bulgaristan vatandaşları, ülkelerinin yolunu tuttu. Giyecek, yiyecek ve inşaat malzemelerini Edirne’den aldıklarını söyleyen Bulgaristan vatandaşları, araçlarını tamamen doldurup Bulgaristan’a döndüğünü belirtti.

1 MİLYONDAN FAZLA BULGAR VATANDAŞI GELDİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, 2022 yılının ilk beş ayında Bulgaristan’dan Türkiye’ye 950 binden fazla Bulgaristan vatandaşı giriş yaptı.

Bulgaristan vatandaşlarına vize muafiyeti Türkiye, Bulgaristan vatandaşlarına vize muafiyeti sağlayacak.