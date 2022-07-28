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Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor-CANLI
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor-CANLI
28.07.2022 - 13:54 |
Son Güncelleme:
28.07.2022 - 13:56
Türkiye Gazetesi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, yazar Rıdvan Kaya'nın babasının cenazesinde konuşuyor.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler :
SONDAKİKA,
889530
https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/889530.aspx
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