Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanı (MSB) Hulusi Akar, Letonya'ya ziyaret gerçekleştirdi. Akar, resmi ziyaret kapsamında geldiği başkent Riga’da Kahramanlar Mezarlığı’nın ardından Letonya Savunma Bakanlığı’na geçti. Letonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Artis Pabriks ile baş başa görüşen Akar daha sonra şeref defterini imzaladı.

Heyetler arası görüşmelere başkanlık eden Akar ve Pabriks daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi. Pabriks ile Riga’da bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade eden Akar, misafirperverlik için ise teşekkür etti.

Letonya ile Türkiye arasındaki ilişkilere vurguda bulunan Akar, gerçekleştirdikleri görüşmelere ilişkin, “Ukrayna'nın bağımsızlığına ve egemenliğine desteğimizin altını çizdik. Bir an önce insani ateşkes, gerginliği azaltılması ve insani yardımların ulaştırılmasının devamlılığının sağlanması için çalışıyoruz” açıklaması yaptı.

'TAHIL NAKLİYESİNE BAŞLAMASI İÇİN GECE-GÜNDÜZ ÇALIŞIYOR'

Görüşmelerde tahıl sevkiyatı hakkında bilgi paylaştıklarını belirten Akar, Türkiye, Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler arasında imzalanan tahıl anlaşmasının ardından Müşterek Koordinasyon Merkezi’nin İstanbul’da kurulduğunu hatırlattı.

Tarafların merkeze temsilci ve görevliler atadığını aktaran Akar, “Merkez çalışır durumda. Türkiye, Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler görevlileri önümüzdeki saatler, günlerde Ukrayna limanlarında bekleyen gemilerin tahıl nakliyesine başlaması için gece-gündüz çalışıyor” diye konuştu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü Bakan Akar, Brüksel'deki NATO Karargahı'nda NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir araya geldi.

BM’den Türkiye’ye ‘tahıl koridoru’ övgüsü Birleşmiş Milletler, Ukrayna limanlarından tahıl ürünlerinin güvenli sevkiyatını sağlamak için Müşterek Koordinasyon Merkezi'nin hızlı çalışmasının "Türkiye'nin sağladığı değerli destek sayesinde mümkün olduğunu" bildirdi.