Türkiye Gazetesi

Milliyetçi Hareket Partisi Lideri Bahçeli yaptığı yazılı açıklamada iç ve dış siyasi gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Terörle mücadele konusunda önemli değerlendirmelerde bulunan Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun otomobillerdeki "ÖTV'leri kaldıracağım, araç almayı bir süre öteleyin" sözlerine çok sert tepki gösterdi.

ZAHO SALDIRISI

Bahçeli'nin açıklamasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Zaho'da sivil insanların kanını döküp hemen ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'ni suçlama yarışına girenler Türkiye'miz üzerinde hesap yapan, bölücülüğe refakat eden, teröre gelecek bağlayan, dahası her alanda önümüzü kesmek için pusu kuran alçalmış ve alçaklaşmış çevrelerdir.

Terörle mücadelemizi engellemek maksadıyla her yola müracaat edenlerin kimler olduğu bilinmektedir. Zaho'daki kanlı eylemin sorumluluğunu Türkiye'ye ihale etme yanlışına düşenler bizatihi suçludur, bu suretle cinayetlerine yenilerini eklemişlerdir.

Irak Merkezi Hükümeti işbirliği kanallarını açık tutarak, diyalog zemininden kaçmadan Zaho katliamının saklanmış faillerini Türkiye'yle eşgüdüm halinde ortaya çıkarmak mecburiyetindedir. Bilinmelidir ki, şiddetle lanetlediğimiz 27 Temmuz 2022 tarihinde Musul Başkonsolosluğumuza füzeli saldırıyı kim ya da kimler yapmışsa Zaho'ya saldıran da aynı mihraklardır."

KILIÇDAROĞLU'NUN ÖTV SÖZLERİ

Kılıçdaroğlu boyundan büyük, aklının yetmediği, hayalinde bile yapamayacağı sözler vermekten kesinlikle uzak durmalı, ayrıca otomobil satışlarını tezvirat konusu haline getirerek Türkiye ekonomisine suikast hevesinden pişmanlıkla dönmelidir.

Bahçeli'den Erdoğan'a tebrik telefonu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü.

Bahçeli'den 'Çağrım Sana' kampanyası MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, birlik ve beraberlik mesajı içeren “Çağrım Sana” kampanyası başlattı.

MHP Lideri Bahçeli'den 15 Temmuz mesajı: Herkesin ortak gayesi Türkiye'nin varlığı olmalıdır FETÖ'nün hain 15 Temmuz darbe girişiminin 6. yıl dönümünde İstanbul Saraçhane Meydanı'nda düzenlenen anma programı başladı. Programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan önce açıklamalarda bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli "15 Temmuz'da milli birlik ve dayanışma ruhu FETÖ'yü durdurmuş, teröristlerin hesapları boşa çıkmıştır. Herkesin ortak gayesi Türkiye'nin varlığı olmalıdır." dedi.