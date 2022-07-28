Türkiye Gazetesi

Suriyeli sığınmacılara yönelik ırkçı çıkışları ile gündeme gelen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın, Kilis ziyaretinde bir esnafla arasında geçen diyalog dikkat çekti.

Suriyelilerin yoğunlukta yaşadığı yerlere giderek kendilerini 'Zafer Turizm'le Suriye'ye göndereceklerini söylen ve sığınmacıları rencide eden Özdağ, skandal bir diyaloğa imza attı. Kilis'te girdiği bir dükkandaki esnafa nereli olduğunu soran Özdağ aldığı cevapla şoke olup, geri adım atmak zorunda kaldı.

"SURİYELİ'YİM TÜRKMENİM"

Esnafa "Nerelisin sen?" sorusunu yönelten ve "Suriyeliyim, Türkmenim" cevabını alan Özdağ, "Ha sen Türkmensin. Bizdensin. Sende sorun yok." diye karşılık verdi.

Ümit Özdağ skandal açıklamalarına bir yenisini ekledi: İkna edemezseniz, eve kilitleyin Sığınmacılar üzerinden yaptığı provokasyonlarla gündem olan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, bir skandal açıklamada daha bulundu. Ümit Özdağ, gençlere Zafer Partisi'ne oy vermeyecek olan anne ve babalarını seçim günü eve kilitlemelerini söyledi.

Hatay Valiliği'nden Ümit Özdağ açıklaması Hatay Valiliği yaptığı açıklamada, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Hatay'a gelerek sınıra mayın döşeyeceğini açıklamasıyla ilgili gerekli önlemlerin alındığını bildirdi.