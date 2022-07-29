Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz günlerde Bursa'da mahkeme kararıyla boşaltılması kararı verilen eve gelen ekipler evin çöp içinde olduğunu gördü. Evi boşaltacakken bir odadanın kilitli olduğunu fark eden görevliler kiltili odayı açtığında içeride küçük yaşlarda bir çocuğu açlıktan baygın halde buldu. Harekete geçen ekipler çocuğu hemen hastaneye kaldırdı ve çocuğun tedavisi başlandı. Olayla ilgili çalışmalar başlatılırken çocuğun teyzesi Kamuran Pınar A. tarafından 1 yıl boyunca odada kilitli alıkoyduğu ve aç, susuz bırakıldığı öğrenildi.

Kamuran Pınar A. ifadesinin ardından tutuklanırken, Cem Muhammet ise savcılık emriyle Antalya Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince annesinin yanından alınarak, tedavisi için Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. Tedavisi devam eden çocuğun annesi Yasemin A. ise hastaneye oğlunu ziyaret etti.

'13 YILDIR KIZIMI ARIYORUM'

Olayla ilgili çalışmalar sürerken 9 yaşındaki Muhammet A.'yı kaçıran teyze Kamuran Pınar A.'nın eski eşi ortaya çıktı. Önemli açıklamlarda bulunan eski eş Kamuran Pınar A.'dan ayrıldığında kızının küçük yaşta olduğu için velayetin anneye verildiğini belirtti. İsminin yazılmasını istemeyen baba, "13 yıldır çocuğumu arıyorum. Bu olay sayesinde kızımı alma şansım da ortaya çıktı" dedi.

'KIZIMI EN SON 3.5 YAŞINDA GÖRDÜM'

Boşandıklarında kızının 3 yaşında olduğunu da belirten baba, Kamuran A.'nın kızını da alarak 13 yıl önce kaybolduğunu, kızını ise en son 3.5 yaşında gördüğünü belirtti. Eski eş "Babayı tanımaya başladığında Kamuran kayboldu. Defalarca izini bulduk. Çocuk icraları yaptık. Bursa'ya gelmişler Burayı aylarca aramadan sonra bulduk. Daha önceki evde aynı haldeydi. Temizlik konusunda hassas değildi.

Benim için sürekli mahkemeden uzaklaştırma kararları aldırdı. Her şeye rağmen kızım için yıllardır bir gün nafakasını aksatmadım. 12 yıldır yatırdığımız paraları bile inkar etti. Yatırmadı diye dava açtı. 2 yıl önce toplu bir para yatırmıştım. Demekki bu para ile son adreslerine taşınmışlar" dedi.

İstanbul'da yaşadığını ve maddi açıdan bir sıkıntısı olmadığını belirten eski eş Bugüne kadar hep kızına kavuşmak için mücadele ettiğini belirtti ve şu sözlerle konuşmasını sürdürdü:

Kızımı özel okullarda okuturduk. Fakir bir aile değiliz. Halimiz vaktimiz yerinde ailemiz çok geniş. Çocuk bize gelse dünyanın en mutlu evladı olurdu. Fakat bunu engellediler. Onu sadece okul fotoğrafından görebildim. Derslerini sistemden takip ettiğimde başarılı bir öğrenci olduğunu gördüm ve gurur duydum."

'VELAYETİNİ İSTEDİK'

Baba kızının velayetini almak için avukatı ile birlikte aile ve çocuk mahkemesine başvurduklarını söyledi ve şunları ekledi:

"Velayeti almak için mücadele ediyorum. Şuan sosyal hizmetlerde. Benim kızımın en son 3.5 yaşındaki fotoğrafı cep telefonumda. O benim duvar kağıdım oldu. 13 yıldır günün her saniyesi her dakikası bu fotoğrafa bakıyorum. Avukatlarım uğraşıyorlar. İnşallah başarılı olacağız. Çok heyecanlıyım."

'ANNESİNİN TELEFONUNU POLİSLERE BEN VERDİM'

Baba, Muhammet'in annesi Yasemin Acar'ın cep telefonunu polislere kendisini verdiğini söyledi. Çöp evde Muhammet'in bulunmasının ardından E-Devlet'ten polislerin kendisine ulaştığını da belirten baba, "Polisler bana Muhammet'in annesini tanıyıp tanımadığımı sordu. Bende cep telefonunu verdim. Yasemin'i öyle buldular zaten. Yasemin yıllar önce bana ulaşıp çocuğuna ulaşmak istediğini, yanına almak istediğini söylemişti. Ben de ulaştığım adresi ona vermiştim. Kamuran, annesi, kızım ve Cem aynı adreste yaşıyorlardı o dönem" dedi.

Bursa'da çöp evde bulunan çocuğu annesi hastanede ziyaret etti Bursa'da bir çöp evde kilitli bir odada baygın halde bulunan ve koruma altına alınan 9 yaşındaki C.M.A'nın annesi Y.A çocuğun tedavi gördüğü Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde ziyaret etti. Anne Y.A, oğlunun sağlık durumu ile ilgili doktorlardan bilgi aldı.

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