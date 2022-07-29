Türkiye Gazetesi

Dün saat 21.00 sularında atık havuzundaki bendin yıkılması nedeniyle havuzda biriken atık çamur otoyola aktı. Yaşanan sızıntı sonucu yol çift taraflı ulaşıma kapandı ve atık çamuruna saplanan bir TIR yolda kaldı. Otoyol ise çift taraflı olarak ulaşıma kapatıldı. Konu üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı harekete geçti.

Bakanlığı, sosyal medya hesabından Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda ulaşımın durmasına neden olan atık çamura ilişkin açıklama yaptı.

'GEREKLİ İŞLEMLER YAPILACAKTIR'

Temizleme çalışmalarının devam ettiği belirtilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nin atık çamur deposundaki sızma sonrası Bakanlığımız denetim ekipleri ivedilikle bölgeye sevk edilmiştir. Alandan numuneler alınmış olup analiz sonuçlarına göre gerekli işlemler yapılacaktır.

Temizleme çalışmaları gözetimimizde devam etmektedir."

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