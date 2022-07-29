Türkiye Gazetesi

Bölücü ve hain terör örgütü PKK'nın planları deşifre edilmeye devam ediliyor. PKK/KCK’ya yönelik yürütülen operasyonlarda, örgütün gençlik yapılanması DGH içerisinde faaliyet gösteren, PKK’nın dağ kadrosuna eleman toplayan kişilere yönelik İstanbul, Van ve Muğla’da operasyon düzenlendi ve baskınlarda 11 şüpheli yakalandı.

HDP İLÇE BAŞKANI YAKALANDI

PKK’ya eleman toplayan kişilere yönelik yapılan operasyonda çarpıcı detaylara ulaşıldı. TSK ve MİT operasyonları ile dağılma noktasına gelen örgütün dağ kadrosuna eleman toplamakla suçlanan ve bu çerçevede yakalanan 11 şüpheli arasında HDP Beşiktaş İlçe Başkanı Orhan Ö.’nün yanı sıra söz konusu partinin İstanbul Gençlik Meclisi üyelerinin de bulunduğu öğrenildi.

ÖRGÜTÜN KIRSAL YAPILANMASINA ADAM TOPLUYORLARDI

Örgütün kırsal yapılanmasına adam toplayan kişiler arasında Mehmet S.K., Dündar G., oyuncu Roj M.B., Arjin E., Ahmet B., Adem A., HDP Beşiktaş İlçe Başkanı Orhan Ö., İsmail T., Mehmet S.D., Savaş G. ve Livan O. yer alıyor. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce İstanbul, Van ve Muğla’da yakalanıp TEM Şubeye getirilen zanlıların sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

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