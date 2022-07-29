Türkiye Gazetesi

30-31 tarihlerinde Bolu Dağı geçisinde bulunan Anadolu Otoyolu'ndan geçecek olanlar dikkat! Bol Valiliği bu tarihlerde geçişlerin tek yönlü kapatılacağını duyurdu.

Bolu Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, otoyolunun Abant Kavşağı ile Kaynaşlı Kavşağı arasında 30 Temmuz'da İstanbul istikametinin sağ ve orta şeritleri, Ankara istikametinin orta şeridi, 31 Temmuz'da ise İstanbul yönünün sol ve orta şeritleri, Ankara yönünün sağ ve orta şeritleri trafiğe kapatılarak üstyapı bakım ve onarım çalışması yapılacak.

TEK ŞERİTTEN GERÇEKLEŞECEK

Çalışma yapılacak zaman diliminde otoyolun her iki yönünde işaretlemeler yapılarak ulaşım tek şeritten sağlanacak. Ulaşımın tek şeritten sağlandığı bölgede oluşabilecek trafik, İstanbul istikametinde Abant kavşağından, Ankara istikametinde de Kaynaşlı kavşağından D-100 kara yoluna yönlendirilecek.

Sürücülerin, çalışmaların yapılacağı bölgelerde trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri istendi.

Bolu'da içme suyundan zehirlenenlerle ilgili yeni açıklama Bolu'da içme suyundan etkilenen ve hastanede tedavi altında olanlarla ilgili Bolu Valiliği'nden yeni açıklama geldi. 39 kişinin hastanelerdeki tedavilerinin devam ettiği açıklanırken adli sürecin devam ettiği belirtildi.

Rus siyasetçiden tepki çeken harita paylaşımı:Ukrayna'yı böyle bölüşecekler Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Telegram kanalından bugünkü Ukrayna topraklarının çoğunun Rusya, Polonya, Romanya ve Macaristan arasında bölüşüldüğü Avrupa haritasını yayınlayarak, Batılı analistlerin böyle bir gelecek beklediklerini vurguladı.

Bolu'da zehirlenmelerin yaşandığı köydeki 6 evden kurban eti numunesi alındı Bolu’da sudan zehirlenme şüphesiyle 141 kişi hastanelik olmuş bir kişi hayatını kaybetmişti. Yuva köyünde su boruları yenilenirken Kurban Bayramı'nda kesilen hayvanların etlerinden numuneler alınarak laboratuvara götürüldüğü bildirildi.