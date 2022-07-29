Türkiye Gazetesi

Binlerce adayın girdiği sınavdan beklenen haber geldi ve sonuçlar açıklandı. Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamaya göre, Harp Okulları sınav sonuçları, "https://personeltemin.msb.gov.tr" internet adresinden yayımlandı.

EK YERLEŞTİRMELER

Aday çağrı işlemleri, 15-29 Ağustos, kesin kayıt işlemleri ise 15 Ağustos-1 Eylül arasında yapılacak.

MSÜ Harp Okulları kontenjanlarında eksik kalması halinde 31 Ağustos-9 Eylül arasında ek yerleştirme çağrısı, 31 Ağustos-13 Eylül arasında ise ek yerleştirme kesin kayıtları gerçekleştirilecek.

Milli Savunma Üniversitesi askeri öğrenci aday tercih işlemleri başladı Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, MSÜ askeri öğrenci aday tercih işlemleri bugünden itibaren 19 Mayıs'a kadar sürecek.

ÖSYM Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuru kılavuzu yayımladı ÖSYM Başkanı Aygün: "4 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştireceğimiz Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuru kılavuzu yayımlanmıştır. Başvurularınızı 27 Ocak-23 Şubat tarihleri arasında yapabilirsiniz."