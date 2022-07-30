Türkiye Gazetesi

Hicrî takvime göre Zilhicce ayının son gecesini Muharrem ayının birinci gününe bağlayan güne tekabül eden Hicri yılbaşına yönelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kutlama mesajı geldi.

KABE FOTOĞRAFIYLA HİCRİ YILBAŞI KUTLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimizin ve İslam aleminin hicri 1444'üncü yılını en kalbi duygularımla tebrik ediyor, yeni yılın tüm insanlığa sağlık, huzur ve barış getirmesini Allah'tan niyaz ediyorum. Yeni hicri yılımız mübarek olsun." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, paylaşımında Kabe'nin fotoğrafına da yer verdi.

Hicri 1442 Ramazan hilali önce Afrika'da görülecek Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Astronomu İşlek, hicri takvime göre bu yıl ramazanın başladığını bildiren hilalin Afrika'dan, Ramazan Bayramı'nın başladığını bildiren hilalin ise Asya kıtasından görülmeye başlayacağını bildirdi.

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