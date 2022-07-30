Türkiye Gazetesi

HABER MERKEZİ | ANKARA

CHP’de, Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığına aday olması durumunda genel başkanlıktan istifa edebileceği, yerine de emanetçi bir genel başkanın gelebileceği belirtiliyor. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun geçen hafta sonu yaptığı Balıkesir mitingi ile birlikte, açıkça cumhurbaşkanlığına aday olacağının işaretini verdiği yönünde değerlendirmeler yapılıyor. CHP kulislerinde de Kılıçdaroğlu’nun adaylığına artık kesin gözüyle bakılıyor. CHP’li kurmaylar her platformda adaylarının Kılıçdaroğlu olduğunu belirtirken, 6’lı masada bu konuda bir kriz çıkmayacağı görüşünü dile getiriyor. Kılıçdaroğlu’nun muhtemel adaylığı nedeniyle CHP içinde 2023 senaryoları da konuşulmaya başladı. Parti içinde şimdiden genel başkanlık koltuğu için yarış başladığı ifade ediliyor. CHP kulislerinde yapılan değerlendirmelerde “Kılıçdaroğlu aday olsa da olmasa da artık bu koltukta oturması zor. Aday olup kazanamazsa, seçim kaybettiği için artık o koltuğa oturamaz. Kazanırsa, zaten partili cumhurbaşkanlığı sistemine karşı olduğumuz için, her durumda genel başkanlığı bırakacak. Aday olmaması durumunda bu sefer, parti içinden büyük tepki gelir ve genel başkanlığı tartışmaya açılır. Bu nedenle 2023 seçimleri CHP açısından da bir dönüm noktası olacak” görüşü dile getiriliyor. Öte yandan, kulislerde, Kılıçdaroğlu’nun aday olması durumunda yerine ‘emanetçi bir genel başkan’ aradığı, yakın çalıştığı kurmaylarından Faik Öztrak, Oğuz Kaan Salıcı ve Özgür Özel’in isimlerinin konuşulduğu da belirtiliyor.

GELECEK PARTİSİ'NDEN KILIÇDAROĞLU'NA ONAY

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Feramuz Üstün, Kemal Kılıçdaroğlu’nun aday olmasına ittifakta kimsenin karşı çıkmayacağını belirtti. Üstün, Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olma ihtimaline ilişkin, CHP liderinin emeklerinin ‘tüm toplum tarafından bilindiğini’ söyledi. Üstün, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem için bir araya gelen altı muhalefet partisinin kararı ile Kılıçdaroğlu’nun aday olması durumunda ‘kimsenin bir itirazı olmayacağını’ söyledi. Üstün “Ortak aday olarak verilirse asla kimse karşı çıkmaz. Masada hiçbir problem olacağını düşünmüyorum” ifadelerini kullandı.

Dünya takdir etti ancak altılı masadan ses yok Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yoğun diplomatik girişimi ile tahıl krizinin çözülmesi tüm dünyada takdir toplarken, her konuda açıklama yapan altılı masanın ortaklarının sessiz kalması tepki çekti.

Altılı masada sıkıntı büyüyor! Ortaklar rahatsız Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçerek, 6 partili bir koalisyonla ülkeyi yönetme dışında ortak bir hedefleri bulunmayan 6’lı masanın paydaşları bu kez de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden adaylığı konusunda ters düştü.