Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığının yayımladığı haftalık koronavirüs tablosuna göre 18-24 Temmuz arasında vaka sayısı 365 bin 424 olarak kayda geçti.

Haftalık koronavirüs tablosu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden açıklandı. Buna göre, tabloda yer alan verilere göre, 18-24 Temmuz'da haftalık vaka sayısı 365 bin 424 oldu. 18-24 Temmuz haftasında koronavirüsten 157 kişi hayatını kaybederken 265 bin 962 kişi ise iyileşti. Toplam Vaka Sayısı 15. 889.495 olduğu açıklandı. Toplam vefat sayısının da 99 bin 341 kişi olduğu kaydedildi.

KARANTİNA VE MASKE DÖNECEK Mİ?

Covid-19 salgınının etkisini yitirmesi sonrasında tüm dünyada kısıtlamalar tek tek kaldırılmıştı. Ancak vakaların son zamanlarda giderek artması endişelere neden oldu. Vakaların bir hafta içerisinde hızla artması önlemler yeniden gelecek mi sorusunu da akıllara getirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise geçtiğimiz gün, koronavirüste yaşanan artışlara ilişkin yaptığı açıklamada, "Ciddi bir hastane yükümüzün olmadığını çok rahat söyleyebiliriz. Yoğun bakımlarda da bu artışların belirgin ve ciddi olmadığını görüyoruz. Artışın aynı oranda olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Yeniden kapatma ve benzeri durumlar olmayacak. Aşımız var, ilacımız var, tedbirlere devam" ifadelerini kullanmıştı.

TÜRKİYE'DE ÖLÜ SAYISI 100 BİNE YAKLAŞTI

Türkiye'de ilk covid-19 vakasının tespit edildiği 11 Mart 2020'den bu yana görülen vaka sayısı 15 milyon 524 bin 71'e yükselirken, 99 bin 184 kişi hayatını kaybetti. Bugüne kadar uygulanan toplam aşı miktarı ise 149 milyon 16 bin 479 doza ulaştı. 18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu. En az iki doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

Haftalık koronavirüs tablosu açıklandı (11-17 Temmuz) Haftalık koronavirüs tablosu açıklandı. Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, 11-17 Temmuz'da 226 bin 532 kişinin testi pozitif çıktı, 96 kişi hayatını kaybetti. Geçtiğimiz hafta vaka sayısı ise 117 bin 95 olarak açıklanmış ve 31 kişi covid-19 dolayısıyla vefat etmişti.

Haftalık koronavirüs tablosu açıklandı, vakalar arttı Sağlık Bakanlığının haftalık 4-10 Temmuz tarihlerini kapsayan Türkiye'nin haftalık Covid-19 vaka tablosu açıklandı. Son tabloda vakalardaki artış dikkat çekti, işte son durum...